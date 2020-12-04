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«Пацанка» из Новосибирска уснула на испытании, выступила на сцене с собакой и осталась в шоу

Судьи остались недовольны поведением Бэллы Кузнецовой

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Девушка уснула, пока остальные участницы рассказывали свои истории

Девушка уснула, пока остальные участницы рассказывали свои истории

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Бэлла Кузнецова из Новосибирска снова осталась в шоу «Пацанки»

В этот четверг, 4 декабря, на телеканале «Пятница» вышел одиннадцатый выпуск шоу «Пацанки», в котором принимает участие сибирячка Бэлла Кузнецова. Он был посвящен поиску своих талантов. В конце девушек ждал отчетный концерт перед известными людьми.

В начале «пацанки» отправились к психологу и специалисту по профориентации, который спросил, кем они хотели стать. Но пока другие участницы рассказывали истории, Бэлла Кузнецова задремала.

— Мне захотелось спать, потому что обстановка была максимально спокойная, максимально удобная. И свет еще такой тускленький был, — объяснила она.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
«Пацанки» обнимают Любовь Успенскую, которая спела им

«Пацанки» обнимают Любовь Успенскую, которая спела им

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Вторым испытанием был урок актерского мастерства. Девушкам предстояло выполнять задания тренера, однако участница из Новосибирска отказалась, объяснив, что ей неинтересно.

После этого участницы встретились с певицей Любовью Успенской. Она спела им пронзительную песню, от которой многие заплакали.

— У меня какая-то истерика началась. Я вообще не люблю плакать. Но я бесшумно плакала, и никто не слышал. Ее песня очень сильная, — поделилась Бэлла.

Бэлла очень боится собак, однако она смогла выступить на чцене

Бэлла очень боится собак, однако она смогла выступить на чцене

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В школе леди девушки разделились по парам и сняли каждая по ролику для «Tik Tok», а затем отправились готовиться к номерам, с которыми им предстояло выступать. Бэлле досталась дрессировка собак, хотя она очень боится их. Судьи раскритиковали ее выступление на проекте, однако некоторые поставили высший балл.

Судьи не слишком высоко оценили ее номер

Судьи не слишком высоко оценили ее номер

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В конце шоу Бэлла объяснила свое поведение тем, что ее сломали. Однако ведущие оставили ее в шоу снова. Проект покинула Наталья Гончарова.

В прошлом выпуске Бэлла Кузнецова отказалась от алкоголя и почти получила белую ленту.

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«Пятница!»шоу «Пацанки»
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