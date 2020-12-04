«Пацанка» из Новосибирска уснула на испытании, выступила на сцене с собакой и осталась в шоу

Бэлла Кузнецова из Новосибирска снова осталась в шоу «Пацанки»
В этот четверг, 4 декабря, на телеканале «Пятница» вышел одиннадцатый выпуск шоу «Пацанки», в котором принимает участие сибирячка Бэлла Кузнецова. Он был посвящен поиску своих талантов. В конце девушек ждал отчетный концерт перед известными людьми.
В начале «пацанки» отправились к психологу и специалисту по профориентации, который спросил, кем они хотели стать. Но пока другие участницы рассказывали истории, Бэлла Кузнецова задремала.
— Мне захотелось спать, потому что обстановка была максимально спокойная, максимально удобная. И свет еще такой тускленький был, — объяснила она.
Вторым испытанием был урок актерского мастерства. Девушкам предстояло выполнять задания тренера, однако участница из Новосибирска отказалась, объяснив, что ей неинтересно.
После этого участницы встретились с певицей Любовью Успенской. Она спела им пронзительную песню, от которой многие заплакали.
— У меня какая-то истерика началась. Я вообще не люблю плакать. Но я бесшумно плакала, и никто не слышал. Ее песня очень сильная, — поделилась Бэлла.
В школе леди девушки разделились по парам и сняли каждая по ролику для «Tik Tok», а затем отправились готовиться к номерам, с которыми им предстояло выступать. Бэлле досталась дрессировка собак, хотя она очень боится их. Судьи раскритиковали ее выступление на проекте, однако некоторые поставили высший балл.
В конце шоу Бэлла объяснила свое поведение тем, что ее сломали. Однако ведущие оставили ее в шоу снова. Проект покинула Наталья Гончарова.
В прошлом выпуске Бэлла Кузнецова отказалась от алкоголя и почти получила белую ленту.