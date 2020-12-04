«Пацанка» из Новосибирска уснула на испытании, выступила на сцене с собакой и осталась в шоу

В этот четверг, 4 декабря, на телеканале «Пятница» вышел одиннадцатый выпуск шоу «Пацанки», в котором принимает участие сибирячка Бэлла Кузнецова. Он был посвящен поиску своих талантов. В конце девушек ждал отчетный концерт перед известными людьми.



В начале «пацанки» отправились к психологу и специалисту по профориентации, который спросил, кем они хотели стать. Но пока другие участницы рассказывали истории, Бэлла Кузнецова задремала.

— Мне захотелось спать, потому что обстановка была максимально спокойная, максимально удобная. И свет еще такой тускленький был, — объяснила она.