Тест на память: узнаете известные блокбастеры по первому кадру?

Нельзя просто так взять и пересмотреть все популярные фильмы за последние
Темновато, но хотя бы по актеру вы легко узнаете этот фильм, если застали
90-е
Похоже на заставку кинокомпании Universal, но нет
После этой милой беседы в кафе начнется та еще заварушка
В этом доме 15 человек, и только один всем портит нервы
Ну какой кинематограф без историй о пиратах?
За роль в этом фильме Леонардо Ди Каприо снова не получил «Оскар»
Похоже, «Один дома» было легче угадать
Подсказка: с каждым разом их становилось всё больше и больше
Наверное, это самый оптимистичный фильм двухтысячных
Ловкость рук и никакого мошенничества
Откуда эта спина?
Ох, как многие ждали выхода этого фильма
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