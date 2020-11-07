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Тест на память: узнаете известные блокбастеры по первому кадру?

Проверьте, можете ли вы похвастаться званием знатока кино

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В крайнем случае вы найдете в этом тесте фильмы, которые забыли посмотреть

В крайнем случае вы найдете в этом тесте фильмы, которые забыли посмотреть

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Нельзя просто так взять и пересмотреть все популярные фильмы за последние 30 лет — на одну только рекламу казино потратите не один час. Мы собрали известные картины, вышедшие с 90-х, которые должны быть у всех на слуху, вспомнили время, когда кинотеатры работали без ограничений, и едва не открыли свой VHS-салон «Первый кадр». А вы сможете по началу фильма узнать (или угадать) его название?

Темновато, но хотя бы по актеру вы легко узнаете этот фильм, если застали 90-е

Темновато, но хотя бы по актеру вы легко узнаете этот фильм, если застали <nobr class="_">90-е</nobr>

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    Похоже на заставку кинокомпании Universal, но нет

      После этой милой беседы в кафе начнется та еще заварушка

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