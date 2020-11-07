Тест на память: узнаете известные блокбастеры по первому кадру?

Нельзя просто так взять и пересмотреть все популярные фильмы за последние 30 лет — на одну только рекламу казино потратите не один час. Мы собрали известные картины, вышедшие с 90-х , которые должны быть у всех на слуху, вспомнили время, когда кинотеатры работали без ограничений, и едва не открыли свой VHS-салон «Первый кадр». А вы сможете по началу фильма узнать (или угадать) его название?