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Новосибирский блогер утопил 100 листов пенопласта в аквариуме с растворителем — показываем, что из этого вышло

Объём жидкости увеличился на 40 литров

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Пирамида из листов получилась огромной

Пирамида из листов получилась огромной

Новосибирский блогер растворил 100 листов пенопласта в аквариуме

Блогер Максим Монахов (Mamix) провёл новый эксперимент — он решил узнать, что же произойдёт, если опустить в растворитель 100 листов пенопласта. Сейчас его ролик на Youtube уже набрал более 2,7 миллиона просмотров.

Для эксперимента он взял не такой уж и большой аквариум — на 100 литров. Со своей командой Максим постепенно опускал листы в жидкость.

— На 1 лист уходит около 30 секунд. Если я потороплюсь, то все эти листы я растворю за 50 минут. Это очень хорошая новость. Плохая — здесь воняет просто отвратительно, — рассказал в видео блогер.

Автор: Максим Монахов (Mamix)

Растворитель в итоге стал более густым, а сам процесс затянулся.

— Мы растворили 20 листов. Это примерно одна пятая часть работы, и объем растворителя увеличился на примерно 12 литров.

Блогеру удалось растворить все листы — в итоге объём увеличился на 40 литров. А в аквариуме оказалась клейкая жидкость.

В конце августа Максим Монахов (Mamix) провёл другой эксперимент — он добавил в 10 тысяч литров кока-колы соду и снял на видео огромный фонтан.

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пенопластэкспериментMamix
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