Новосибирский блогер утопил 100 листов пенопласта в аквариуме с растворителем — показываем, что из этого вышло

Блогер Максим Монахов (Mamix) провёл новый эксперимент — он решил узнать, что же произойдёт, если опустить в растворитель 100 листов пенопласта. Сейчас его ролик на Youtube уже набрал более 2,7 миллиона просмотров.

Для эксперимента он взял не такой уж и большой аквариум — на 100 литров. Со своей командой Максим постепенно опускал листы в жидкость.

— На 1 лист уходит около 30 секунд. Если я потороплюсь, то все эти листы я растворю за 50 минут. Это очень хорошая новость. Плохая — здесь воняет просто отвратительно, — рассказал в видео блогер.