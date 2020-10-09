Молодой новосибирец зажёг на шоу «Голос» с песней Шуры и попал в команду к Сюткину

Вечером в пятницу, 9 октября, на Первом канале стартовал новый, девятый сезон музыкального шоу «Голос». Одним из его участников стал молодой новосибирец Олег Шерин. 24-летний вокалист исполнил песню «Отшумели летние дожди» российского эстрадного певца Шуры.

Вот что рассказал о себе Олег перед выступлением:

— Меня зовут Олег Шерин, мне 24 года. Я из города Новосибирска. Закончил я там музыкальную школу по классу эстрадного вокала. В принципе свободного времени у меня было мало — все основное время было потрачено на музыку. Но когда я стал постарше, я понял, что всё-таки, наверное, хочется быть программистом. Я начал этим увлекаться, зарабатывать какие-то деньги. Случайно с отцом поспорили, и я поступил, закончил Сибирский государственный университет водного транспорта по специальности «эксплуатация судового электрооборудования». Если коротко, то я моряк-электрик. У меня были морские практики, одна из которых проходила на ледоколе. Но понял, что это просто не мое.