Молодой новосибирец зажёг на шоу «Голос» с песней Шуры и попал в команду к Сюткину

Вечером в пятницу, 9 октября, на Первом канале стартовал новый, девятый сезон музыкального шоу «Голос». Одним из его участников стал молодой новосибирец Олег Шерин. 24-летний вокалист исполнил песню «Отшумели летние дожди» российского эстрадного певца Шуры.
Вот что рассказал о себе Олег перед выступлением:
— Меня зовут Олег Шерин, мне 24 года. Я из города Новосибирска. Закончил я там музыкальную школу по классу эстрадного вокала. В принципе свободного времени у меня было мало — все основное время было потрачено на музыку. Но когда я стал постарше, я понял, что всё-таки, наверное, хочется быть программистом. Я начал этим увлекаться, зарабатывать какие-то деньги. Случайно с отцом поспорили, и я поступил, закончил Сибирский государственный университет водного транспорта по специальности «эксплуатация судового электрооборудования». Если коротко, то я моряк-электрик. У меня были морские практики, одна из которых проходила на ледоколе. Но понял, что это просто не мое.
Парень признался, что проект «Голос» прежде всего является для него опытом и возможностью углубиться в профессиональную музыкальную сферу.
Однако, несмотря на отличное исполнение песни на шоу, к молодому человеку в последний момент повернулся лишь один наставник — Валерий Сюткин.
Отвечая на вопросы судей, парень заметно волновался. Наставники поинтересовались, кто помог Олегу Шерину придумать для песни новую аранжировку в стиле фанк. Оказалось, оформить новое звучание для песни ему помогли друзья, которые пришли поддержать парня на шоу.
Новосибирская школьница Софья Туманова прошла до финала шоу «Голос. Дети». О том, как это было — читайте здесь.