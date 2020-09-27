В Новосибирске приземлился самолет в медицинской маске

Вчера вечером, 26 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился самолет авиакомпании Cargolux. На носу судна была нарисована медицинская маска.



Самолет со злободневным рисунком заметила споттер Светлана Балаева.

— Сняла вчера в Толмачёво. Это не первый его прилёт к нам, был до этого два раза, но время было неподходящее. Начала отслеживать его после нанесения маски, — пояснила журналисту НГС Светлана.



Светлана Балаева добавила, что маска на самолете появилась в конце августа.