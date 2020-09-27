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В Новосибирске приземлился самолет в медицинской маске

Самолет со злободневным рисунком заметили в Толмачёво

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Рисунок появился на самолетах авиакомпании в конце августа

Рисунок появился на самолетах авиакомпании в конце августа

Вчера вечером, 26 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился самолет авиакомпании Cargolux. На носу судна была нарисована медицинская маска.

Самолет со злободневным рисунком заметила споттер Светлана Балаева.

— Сняла вчера в Толмачёво. Это не первый его прилёт к нам, был до этого два раза, но время было неподходящее. Начала отслеживать его после нанесения маски, — пояснила журналисту НГС Светлана.

Светлана Балаева добавила, что маска на самолете появилась в конце августа.

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Самолеты с необычными рисунками редко появляются в Новосибирске. Здесь мы публиковали подборку самых красивых и необычных пассажирских самолетов, которые видели в Новосибирске, — с жирафами, лошадьми, жар-птицей и красным драконом Джеки Чана.

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