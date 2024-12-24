На эти 11 вопросов по литературе ответит любой школьник. А вы чем хуже?

Уверены, редкий школьник читал всё, что задавали по литературе. Особенно из списка на каникулы. Ну куда там — отдыхать бы да балбесничать, а вы тут со своими книжками. Или вы как раз тот краснокнижный ученик, что прочел всё от корки до корки? Забурившись в школьную библиотеку, мы вынесли оттуда горстку пыли, ворох шпаргалок, спиртовку (сами в шоке) и эти 11 вопросов, на которые предлагаем ответить вам — чтобы проверить, запомнили вы что-то из школьной программы или у вас в одно ухо влетело, а в другое вылетело.