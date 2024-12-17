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Образование Психолог объяснила, как телефоны портят оценки школьников: разбираемся, надо ли отбирать гаджеты

Психолог объяснила, как телефоны портят оценки школьников: разбираемся, надо ли отбирать гаджеты

Что делать, если ребенок сидит в интернете вместо учебы

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1 комментарий

Как правильно договариваться с ребенком, чтобы телефон не мешал учебе, смотрите в видео.

Источник:

Современные дети много времени проводят в мобильных телефонах, иногда в ущерб учебе. Как определить, есть ли зависимость у вашего ребенка, и что делать, когда гаджеты мешают учиться? На эти вопросы отвечает детский психолог Татьяна Шукшина. Все подробности в видео выше.

Нет одной рекомендации, которая будет работать для всех школьников. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход, всё зависит от характера.

— Нужно договариваться заранее. Я прошу сделать акцент на этом, не по факту, а заранее. И желательно от ребенка получить некое согласие, что он понял, о чем говорится. И если ребенок не соблюдает договоренности, то вы как взрослый человек должны их соблюсти, — объясняет психолог.

Такой формат коммуникации поможет школьнику во взрослой жизни и научит ответственности за свои действия.

Вы забираете дома телефон у своего ребенка?

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Комментарии
1
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
22 минуты
Пущяй диктанты и контроши пишут ат руки🧐
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