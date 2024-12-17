Вы культурный человек или ни бэ ни мэ? Спорим, эти 10 простых вопросов поставят вас в тупик

Почти 90 лет назад в редакции журнала «Огонек» решили, что советский народ надо культурно просвещать, поэтому в каждом номере была рубрика «Культурный ли вы человек?», где читателям предлагалось ответить на 10 вопросов из разных областей — истории, литературы, живописи, географии и многих других. Мы зарылись в этих подборках и выбрали из них 10 вопросов, на которые и сегодня, как нам кажется, может ответить любой. Тем более что в нашей версии теста есть варианты ответов, что значительно упрощает задачу. Полагаете, вы с ней справитесь?
Продолжите по памяти стихотворение Александра Пушкина: «Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман…»
«Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман»
«В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои»
«И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился»
«Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим»
Назовите три произведения Уильяма Шекспира…
«Гамлет», «Король Лир», «Холодный дом»
«Ромео и Джульетта», «Домби и сын», «Счастливый принц»
«Макбет», «Отелло», «Ричард III»
«Отелло», «Укрощение строптивой», «Саломея»
Читали ли вы произведение Ивана Тургенева «Отцы и дети»? Назовите главных персонажей
Евгений Базаров, Николай Кирсанов, Виктор Ситников, Дуняша
Евгений Базаров, Николай Кирсанов, Аркадий Кирсанов, Павел Кирсанов, Анна Одинцова, Катерина
Александр Базаров, Николай Кирсанов, Евгений Кирсанов, Петр Кирсанов, Анна Одинцова
Евгений Базаров, Аркадий Кирсанов, Василий Кирсанов, Катерина Одинцова, Авдотья
Назовите трех известных советских композиторов…
Дмитрий Шостакович, Иоганн Штраус, Александр Бородин
Александр Даргомыжский, Милий Балакирев, Антон Брукнер
Александра Пахмутова, Модест Мусоргский, Арканджело Корелли
Александр Александров, Александр Зацепин, Сергей Прокофьев
Поделите 3/7 на 2/3, сколько будет?
0,64
0,28
0,57
0,84
Назовете столицу Туркменистана?
Бишкек
Бухара
Герат
Ашхабад
Назовите двух философов древней Греции
Эпикур и Шанкара
Цицерон и Сальери
Гераклит и Парменид
Лукреций и Хассе
Какие два моря соединяют Суэцкий канал?
Средиземное и Черное моря
Средиземное и Красное моря
Балтийское и Красное моря
Карибское и Северное моря
Назовите две марки советских паровозов
Паровозы серии КВ и ЭВ
Паровозы серии Э и ЛВ
Паровозы серии 1П и ПП
Паровозы серии ДФ и Э
Какая дробь в математике называется периодической?
Это бесконечная десятичная дробь, в которой, начиная с некоторого места, периодически повторяется определенная группа цифр
Это дробь, в которой количество цифр после запятой точно определено
Это когда после запятой количество цифр бесконечно
Это то, что получается, если разделить числитель на знаменатель