Когда начнутся новогодние каникулы у школьников — календарь учебных и выходных дней

Наслаждаться новогодними забавами получится долго Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











У школьников уже заканчиваются первые полгода обучения, а вместе с этим приближаются новогодние каникулы. Когда они начнутся и сколько удастся отдохнуть — в материале.

Отвечает за календарь учебных и выходных дней Министерство просвещения. Оно составляет план на учебный год, который длится 35 недель. Однако школы могут менять продолжительность в пределах 34–37 учебных недель и устанавливать свои даты выхода на каникулы. Поэтому точное расписание лучше уточнять в своей школе. Мы же покажем данные Минпросвещения, которых чаще всего и придерживаются.

Новогодние каникулы начнутся через две недели — с 30 декабря. Школьникам в этом году решили устроить настоящий отпуск на две недели. Вновь сесть за парту придется только 13 января. Но это касается лишь учащихся по четвертям.

Школьные каникулы в Новый год пройдут с 30 декабря по 12 января Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Тем, кто учится по триместрам, повезло меньше. Они должны будут пойти в школу уже 9-го числа. Их новогодние каникулы будут короче: с 30 декабря по 8 января включительно.

Учащиеся по триместрам будут отдыхать 10 дней Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Следующих каникул придется ждать долго. Традиционно третья четверть самая длинная в году. Она закончится лишь к концу марта. А вот очередной триместр завершится уже 17 февраля.