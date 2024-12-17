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Образование К Новому году готовы? Когда начнутся новогодние каникулы у школьников — календарь учебных и выходных дней

Когда начнутся новогодние каникулы у школьников — календарь учебных и выходных дней

Тех, кто учится по четвертям, ждет настоящий отпуск от школы

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Наслаждаться новогодними забавами получится долго

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У школьников уже заканчиваются первые полгода обучения, а вместе с этим приближаются новогодние каникулы. Когда они начнутся и сколько удастся отдохнуть — в материале.

Отвечает за календарь учебных и выходных дней Министерство просвещения. Оно составляет план на учебный год, который длится 35 недель. Однако школы могут менять продолжительность в пределах 34–37 учебных недель и устанавливать свои даты выхода на каникулы. Поэтому точное расписание лучше уточнять в своей школе. Мы же покажем данные Минпросвещения, которых чаще всего и придерживаются.

Новогодние каникулы начнутся через две недели — с 30 декабря. Школьникам в этом году решили устроить настоящий отпуск на две недели. Вновь сесть за парту придется только 13 января. Но это касается лишь учащихся по четвертям.

Школьные каникулы в Новый год пройдут с 30 декабря по 12 января

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Тем, кто учится по триместрам, повезло меньше. Они должны будут пойти в школу уже 9-го числа. Их новогодние каникулы будут короче: с 30 декабря по 8 января включительно.

Учащиеся по триместрам будут отдыхать 10 дней

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Следующих каникул придется ждать долго. Традиционно третья четверть самая длинная в году. Она закончится лишь к концу марта. А вот очередной триместр завершится уже 17 февраля.

Родители под Новый год тоже почувствуют себя школьниками, ведь придется идти на работу в субботу, 29 декабря. Зато потом получится отдохнуть 11 дней. Календарь праздничных дней для взрослых мы опубликовали в отдельном материале.

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Школьные каникулы Новогодние каникулы Новый год - 2025 Школьники Праздники
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