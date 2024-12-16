В новосибирских школах ставят вендинговые аппараты — как они заменяют столовые

Некоторые школьники не хотят питаться в столовых Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В департаменте образования мэрии Новосибирска объяснили, зачем в школах города нужны вендинговые аппараты по продаже еды и напитков. Они помогают, если учреждения работают в две смены, а столовые рано закрываются.

Недавно из-за вендингового аппарата поспорили родители одной из новосибирских гимназий. Одни нашли в устройствах только плюсы, другие выразили свои опасения.

— Питание детей в школах организовывают как с помощью основного меню, включающего горячее, так и с помощью дополнительного питания. Дополнительное допустимо организовывать через аппараты автоматической выдачи, — отметили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Организацией питания школы занимаются самостоятельно. Руководство решает, привлекать к этому сторонние компании или нет. В случае, если в учреждении ставят вендинговый аппарат, ассортимент в нем согласуют с руководством школы. При заключении договора комиссия мэрии выдает заключение о том, что работа оборудования не будет негативно влиять на образовательный процесс и безопасность.

Также специалисты департамента изучают ассортимент аппаратов. Владельцы проверяют оборудование, наполнение и обрабатывают аппараты минимум два раза в месяц. В вендинговых аппаратах, которые есть в новосибирских школах, продают не только еду, но и горячие напитки.

— Аппараты стоят в 56 общеобразовательных организациях и позволяют увеличить скорость обслуживания учащихся, расширить ассортимент и обеспечить безопасность детей — им не надо выходить из школы, чтобы купить продукты. Также они удобны в школах, в которых учатся в две смены, а школьная столовая уже не работает, — отметили в департаменте.

В мэрии Новосибирска добавили, что в 2024 году в мэрию не поступали жалобы от родителей школьников по поводу установки вендинговых аппаратов.