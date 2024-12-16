«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов

Новый закон для детей мигрантов будет работать только при наличии многих других мер, связанных с обучением таких школьников, считает курганский репетитор по русскому языку и литературе Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Весной 2025 года в России вступит в силу закон, по которому детей мигрантов не будут принимать в российские школы без знания русского языка. Его в среду, 11 декабря, приняла Госдума во втором и третьем чтениях (осталось получить одобрение Совфеда и подпись президента). В чём кроются потенциальные проблемы принятого закона, размышляет 45.RU Елена Ракова, репетитор по русскому языку и литературе и руководитель образовательного центра. Приводим ее колонку.

C этого закона нужно было начинать, когда в стране изменилась миграционная политика и поток иностранных специалистов с семьями хлынул в Россию. Сейчас наши чиновники понимают, что оплошали, и новый закон, по моему мнению, принят задним числом .

Тестирование будет разработано Министерством просвещения. Укажут максимальные и минимальные баллы, при наборе которых дети мигрантов окажутся в обычной школе с русскоговорящими детьми. Возникает вопрос: если будут устраивать тестирование, значит, определенное количество детей мигрантов не смогут его пройти. Куда отправят этих детей?

Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 апреля 2025 года. С того момента при приеме в школу ребенку необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка. Ожидается, что тестирование будет проходить бесплатно в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок его проведения установит Минпросвещения РФ.

У нас нет специализированных классов, нет каких-либо учебных учреждений для таких детей. Тогда напрашивается вывод: само тестирование по количеству минимальных баллов будет крайне примитивным, на уровне детского сада. Всё подведут к тому, чтобы ребенок в любом случае прошел тестирование. В стране явно не стремятся к появлению толп детей, которые не получают образование, а альтернативы общеобразовательной школе пока нет для детей иностранцев. Следовательно, как сидели эти дети в наших школах, так и будут сидеть.

Большинство директоров школ запрещают учителям ставить таким детям двойки. Руководители говорят, что нужно войти в их положение, к детям мигрантов нужно особое отношение, у них сложная жизненная ситуация. То есть учитель вынужден закрывать глаза и ставить тройки этим школьникам. Я разговаривала с учителями разных школ, и везде это практикуется.

У меня много вопросов: будет ли соблюдаться этот закон? Кто займется его курированием и контролем? Каким будет это тестирование? Возьмем, к примеру, приезжего ребенка-семиклассника. Для него тестирование должно быть на уровне пятого-шестого класса. Какие для него будут минимальные баллы? Картинки нарисовать и показать, где домик, где собачка с кошечкой? Для уровня шестого класса он должен знать, к примеру, что такое слитное, раздельное, дефисное написание местоимений, переходность глаголов, стилевую принадлежность текста и многое другое . Он такой тест не пройдет. Если это будет реальное, адекватное, серьезное, справедливое тестирование, ни один ребенок-мигрант его не пройдет. Отсюда еще один вывод — коррупционная составляющая в этом деле будет на максимуме.

Представим, что ребенок покажет какое-то худо-бедное знание русского языка, его отправят в общеобразовательную школу, чего делать, как я считаю, категорически нельзя. Усвоить учебную программу ему не под силу, она не всегда укладывается в голове даже у носителя языка. Изучать русский язык дети мигрантов должны как иностранный, тогда, возможно, ситуация изменится в лучшую сторону. Но для этого нужно готовить специальные педагогические кадры, создавать отдельные параллели в школах, на что сегодня правительство не пойдет, так как потребуется мощная работа управленческих кадров, траты, контроль за соблюдением всех нюансов, в том числе и моральных.

Закон, как по мне, недееспособный и оторванный от жизни. Начинать нужно было со специализированных классов, учреждений, в которых русский язык преподается как иностранный, не родной. С иностранным языком совсем другая специфика, для него нужно переобучать педагогов.

Допустим, иностранные специалисты будут нанимать репетиторов. Но я думаю, что найдется мало уважающих себя учителей, носителей знаний, готовых размениваться на такое. Если я готовлю детей на 100 баллов по русскому языку, то я ни за какие деньги не сяду и не буду говорить ребенку, что стол называется столом, а стул называется стулом .

Ждем весны. Мне как педагогу интересно посмотреть на это тестирование. Какой сделают уровень, детского сада? Справедливым тестирование не будет. Есть опасения, что после прохождения ребенком тестирования его родители и руководство смогут давить на учителя — дескать, дитя тест прошло, не можете научить — ваши проблемы, плохо учите.

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