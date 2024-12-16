«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов

Весной 2025 года в России вступит в силу закон, по которому детей мигрантов не будут принимать в российские школы без знания русского языка. Его в среду, 11 декабря, приняла Госдума во втором и третьем чтениях (осталось получить одобрение Совфеда и подпись президента). В чём кроются потенциальные проблемы принятого закона, размышляет 45.RU Елена Ракова, репетитор по русскому языку и литературе и руководитель образовательного центра. Приводим ее колонку.
C этого закона нужно было начинать, когда в стране изменилась миграционная политика и поток иностранных специалистов с семьями хлынул в Россию. Сейчас наши чиновники понимают, что оплошали, и новый закон, по моему мнению, принят задним числом.
Тестирование будет разработано Министерством просвещения. Укажут максимальные и минимальные баллы, при наборе которых дети мигрантов окажутся в обычной школе с русскоговорящими детьми. Возникает вопрос: если будут устраивать тестирование, значит, определенное количество детей мигрантов не смогут его пройти. Куда отправят этих детей?
Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 апреля 2025 года. С того момента при приеме в школу ребенку необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка. Ожидается, что тестирование будет проходить бесплатно в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок его проведения установит Минпросвещения РФ.
У нас нет специализированных классов, нет каких-либо учебных учреждений для таких детей. Тогда напрашивается вывод: само тестирование по количеству минимальных баллов будет крайне примитивным, на уровне детского сада. Всё подведут к тому, чтобы ребенок в любом случае прошел тестирование. В стране явно не стремятся к появлению толп детей, которые не получают образование, а альтернативы общеобразовательной школе пока нет для детей иностранцев. Следовательно, как сидели эти дети в наших школах, так и будут сидеть.
Большинство директоров школ запрещают учителям ставить таким детям двойки. Руководители говорят, что нужно войти в их положение, к детям мигрантов нужно особое отношение, у них сложная жизненная ситуация. То есть учитель вынужден закрывать глаза и ставить тройки этим школьникам. Я разговаривала с учителями разных школ, и везде это практикуется.
У меня много вопросов: будет ли соблюдаться этот закон? Кто займется его курированием и контролем? Каким будет это тестирование? Возьмем, к примеру, приезжего ребенка-семиклассника. Для него тестирование должно быть на уровне пятого-шестого класса. Какие для него будут минимальные баллы? Картинки нарисовать и показать, где домик, где собачка с кошечкой? Для уровня шестого класса он должен знать, к примеру, что такое слитное, раздельное, дефисное написание местоимений, переходность глаголов, стилевую принадлежность текста и многое другое. Он такой тест не пройдет. Если это будет реальное, адекватное, серьезное, справедливое тестирование, ни один ребенок-мигрант его не пройдет. Отсюда еще один вывод — коррупционная составляющая в этом деле будет на максимуме.
Представим, что ребенок покажет какое-то худо-бедное знание русского языка, его отправят в общеобразовательную школу, чего делать, как я считаю, категорически нельзя. Усвоить учебную программу ему не под силу, она не всегда укладывается в голове даже у носителя языка. Изучать русский язык дети мигрантов должны как иностранный, тогда, возможно, ситуация изменится в лучшую сторону. Но для этого нужно готовить специальные педагогические кадры, создавать отдельные параллели в школах, на что сегодня правительство не пойдет, так как потребуется мощная работа управленческих кадров, траты, контроль за соблюдением всех нюансов, в том числе и моральных.
Закон, как по мне, недееспособный и оторванный от жизни. Начинать нужно было со специализированных классов, учреждений, в которых русский язык преподается как иностранный, не родной. С иностранным языком совсем другая специфика, для него нужно переобучать педагогов.
Допустим, иностранные специалисты будут нанимать репетиторов. Но я думаю, что найдется мало уважающих себя учителей, носителей знаний, готовых размениваться на такое. Если я готовлю детей на 100 баллов по русскому языку, то я ни за какие деньги не сяду и не буду говорить ребенку, что стол называется столом, а стул называется стулом.
Ждем весны. Мне как педагогу интересно посмотреть на это тестирование. Какой сделают уровень, детского сада? Справедливым тестирование не будет. Есть опасения, что после прохождения ребенком тестирования его родители и руководство смогут давить на учителя — дескать, дитя тест прошло, не можете научить — ваши проблемы, плохо учите.