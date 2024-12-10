НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-19°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-19°

облачно, небольшой снег

ощущается как -24

2 м/c,

ю-з.

 769мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Изменили закон из-за развода
Нейродеды Морозы
Некому строить переправу
Копим на будущее
История театра танца
Что дарить родителям
Что будет с метро
Новости в Telegram
Образование тест Врешь, не возьмешь! 10 сложных задач на логику — сколько из них осилите вы?

Врешь, не возьмешь! 10 сложных задач на логику — сколько из них осилите вы?

Придется как следует пораскинуть мозгами

945
6 комментариев

Никогда еще умение пользоваться логикой не пригождалось вам так, как для прохождения нашего теста

Источник:

В обычной жизни логика нас порой невероятно выручает, но все-таки нельзя сказать, что мы используем ее на полную катушку. А вот где вы сможете проявить ее во всю силу, так это в нашем тесте. В нем вас ждут 10 вопросов, над каждым из которых придется крепко задуматься. Или вы ответите на них в два счета? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 196 раз
1 / 10

Что будет, если повернуться направо три раза?

  • Останешься на месте

  • Повернешься на 180 градусов

  • Повернешь направо

  • Повернешь налево

2 / 10

Шел муж с женой, брат с сестрой да шурин с зятем, много ль всех?

  • Трое

  • Четверо

  • Пятеро

  • Шестеро

3 / 10

Какая фигура должна стоять на картинке на месте знака вопроса?

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

4 / 10

В пруду растут кувшинки. Размножаются они достаточно быстро, каждый день удваивая площадь распространения. За 48 дней пруд будет полностью покрыт кувшинками. За сколько дней кувшинки покроют половину пруда?

  • 47

  • 35

  • 24

  • 23

5 / 10

Часы со стрелками отстают на 6 минут каждый день. Через сколько дней они опять будут показывать верное время?

  • 60

  • 120

  • 144

  • 240

6 / 10

Профессор решил угостить друзей своим фирменным овощным салатом. Для этого ему понадобилось: перца — 3 штуки и столько же помидоров; огурцов меньше, чем помидоров, но больше, чем редисок. Сколько всего штук разных овощей использовал профессор в салате?

  • Семь

  • Восемь

  • Девять

  • Десять

7 / 10

Какое слово лишнее в этом списке: тунец, акула, сельдь, кит, треска?

  • Тунец

  • Акула

  • Сельдь

  • Кит

  • Треска

8 / 10

20 одноклассников встретились утром в школе, и каждый пожал руку каждому. Сколько всего было рукопожатий?

  • 19

  • 38

  • 190

  • 380

9 / 10

Строительный кирпич весит 4 кг. Сколько весит игрушечный кирпич из того же материала, все размеры которого меньше в 4 раза?

  • 62,5 г

  • 125 г

  • 250 г

  • 1 кг

10 / 10

Если этот день не идет вслед за понедельником и не перед четвергом, а завтра не воскресенье и вчера было не воскресенье, а послезавтра будет не суббота и позавчера была не среда, то что это за день?

  • Понедельник

  • Вторник

  • Среда

  • Четверг

  • Пятница

  • Суббота

  • Воскресенье

ПО ТЕМЕ
Логика Тест Развлечения Знания Образование Ум Мозг Задания
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
урлулуу
19 минут
Осилил 15,а вам слабо?
Гость
6 минут
Вы лучше вот такую задачку решите: ..."...С начала боевых действий на Украине объем денежной массы, то есть количество обращающихся денежных единиц, вырос на 43 триллиона рублей, то есть на 65 процентов. За последние 25 лет экономика не сталкивалась с такими вливаниями, а рост производства слишком мал, чтобы переварить их. В результате спрос существенно увеличивается, а предложение запаздывает, что приводит к повышенной инфляции........." у кого деньги!? У меня точно нет, судя по цифрам, я инженер с ЗП в 70тыр. ну максимум 90 не более!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«На капоте двойной окрас, на месте логотипа — шпатлевка»: сибирячка купила нового «китайца» в салоне — машина оказалась битой
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ахат,33

Sh.sh,44

Язвочка,48

so name,42

Светлана,64

Степан,29

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Услуги автокрана

3 300 ₽

Добавить объявление