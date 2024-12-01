«Ну какие мы бандиты? Так, хулиганы»: новосибирцы вспомнили, как доводили учителей и разрушали свои школы — зумерам и не снилось

Сожженная школа — это смешно только в старом анекдоте про Вовочку. В реальности даже сам предполагаемый виновник пожара этим совсем не гордится Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











26 ноября в одном из корпусов лицея «Надежда Сибири» в туалете обвалился потолок. Дети к счастью, не пострадали. И, судя по снятому ими видео, даже получили от происходящего искреннее удовольствие: ничто так не радует сердце среднестатистического школьника, как масштабные разрушения в родной школе. Журналисты НГС обсудили, что они сами творили во время учебы, а затем задали этот же вопрос читателям. Над ответами сначала вновь посмеялись, а потом ощутили некоторый стыд: если наши учителя терпели такое, им определенно надо было давать молоко за вредность. Самые впечатляющие эпизоды вашей (и нашей) школьной жизни мы собрали в одном тексте.

«Сроки давности еще не вышли»

Часть школьных «подвигов» читателей НГС оказалась настолько впечатляющей, что полноценно описать их сможет разве что уголовный кодекс.

Например, один из них (по вполне понятным причинам он решил сохранить анонимность) уверенно заявил: в конце 1990-х его товарищи сожгли собственную школу. Стыдную историю он рассказал журналисту НГС.

Изначально в пожаре в памятнике архитектуры на углу Ленина и Урицкого, который произошел в 1999 году, заподозрили бандитов: в подвале исторического здания тогда располагалось кафе «У Николая», где встречались криминальные и околокриминальные бизнесмены. Но читатель НГС уверен: все было гораздо прозаичнее, ведь большую часть здания занимала вечерняя школа.

— Мы тогда совсем щеглами были, у меня кенты в этой школе учились. Не помню, что конкретно мы там делали: то ли в толчке курили, то ли кто-то бумагу жег, то ли что еще… Перекрытия [были] деревянные, и вспыхнуло в момент. Мы [выбрались] через окно на улицу и деру дали, — поделился он с журналистом НГС. — Потом вернулись, стояли, смотрели, как полыхало. Гордиться, конечно, нечем. Потом говорили, что кафе бандиты сожгли, а это мы. Ну, какие мы бандиты? Так, хулиганы.

Читательница НГС Анна, похоже, тоже пыталась уничтожить собственную школу, но успеха предыдущего рассказчика не достигла.

— Дело было в середине нулевых, когда петарды продавали всем и на каждом углу. Перед самым Новым годом, в конце второй четверти, мы с друзьями скинулись и купили несколько коробок петард: маленькие, которые мы называли «динамитками», и огромные «Красный корсар». Не помню, кому пришла в голову эта блестящая идея, но мы решили проверить: взорвется петарда в канализации, или ее потушит вода, — вспомнила женщина. — Эксперимент назначили на перемену после седьмого урока, потому что у нашего класса их было шесть (типа, нас в это время уже в школе не было), кинули две или три петарды.

Результат, по ее словам, превзошел все ожидания малолетних хулиганов: вместо керамических унитазов в школе были установлены чаши генуя (их народное название — дырки в полу), так что снаряды улетели прямо в канализационную трубу.

— Шум был такой, что мы подумали, что канализацию разнесло в щепки. На самом деле мы просто повредили трубу, и ее оперативно заменили за пару дней, — рассказала сибирячка. — Разбирательства были очень масштабные. Нас, естественно, вычислили, потому что мы уходили из школы на урок позже, чем должны были. Но влетело всем, кроме меня: никто не мог предположить, что такая хорошая девочка станет взрывать петарды в туалете, да еще и в мужском. Тогда я полагала себя невероятно крутой, а сейчас вдвойне стыдно: и перед мальчишками, которым за меня попало, и перед учителями.

Кажется, само пространство школьного туалета стимулировало детский противоправный креатив Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











Вообще, если послушать читателей НГС, туалет был идеальным местом, чтобы пакостить. Одни читатели кидали туда дрожжи (без ожидаемого результата), другие — химические реактивы.

— Кидали литий и натрий в унитаз, замыкали розетки резисторами, закидывали дымовухи из казеина в актовый зал, взрывали строительные патроны на стадионе, кидали шарики с водой из окна… И это лишь малая часть из того, что вытворяли, — лаконично перечислил КоsS.

Время действия читатель не уточнил, но по богатству доступных среднему школьнику развлечений, становится понятно: речь идет как минимум о 1980-х.

— Мне кажется, не у всех наших «историй» ещё прошел срок давности уголовной ответственности, — подытожил читатель НГС Swell в комментариях в телеграм-канале НГС.

«Преступление и наказание»

Чаще всего «неожиданно» оказывалось, что учителя — люди умные и проницательные, и вычислить нарушителей размеренной школьной жизни им не составляет труда. Порой отвечать за выходки шкодников приходилось и их более спокойным одноклассникам.

— Кабинеты на перемены закрывали на ключ. Мальчишки засунули в замочную скважину иголку, учитель не смогла открыть дверь. Пока искали слесаря, пока решали проблему — урок и закончился. Но с нами тогда не сюсюкали: во-первых, нашли виновных, во-вторых, урок провели дополнительным после всех уроков, — рассказала Маргарита К.

Иногда обнаглевшие школьники устраивали настоящие представления — и незаметно для самих себя переходили черту. Именно такая история случилась в классе, в котором училась журналистка НГС Настасья Медведева. Ее детство прошло в Усть-Каменогорске, где население в середине нулевых было в основном русскоязычным, и обязательные уроки казахского языка популярностью не пользовались. Добавить в это уравнение мягкую, не умеющую урезонить малолетних хулиганов учительницу — и в результате можно получить полноценный дебош.

— Девчонки закутались в шторы, висящие на окнах, под предлогом того, что им холодно, а пацаны поставили стулья на парты и сказали, что им так лучше видно урок. Под самым толстым и крупным парта рухнула, и он вместе с соседом, стульями и партой упал. Падая, зацепил ближайшую штору с закрученной в нее девочкой и даже учительницу, — описала один из уроков казахского Настасья.

Возможно, некоторым игрушкам в школе просто не место. Например тем, которые могут упасть на голову учителю Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











За преступлением немедленно последовало наказание: несмотря на то, что «казашку» Маншук Доулетжановну доводили и раньше, этот день явно стал для нее последней каплей.

— Учительница от нас тогда отказалась, и нас всей группой перевели к другому, строгому учителю. По сути, сами себе могилу вырыли, — подытожила Настасья.

Порой никто не хотел специально доводить учителя, но в итоге все получилось как всегда. Так в девятом классе еще одна читательница НГС на практике познакомилась с понятием «чеховского ружья», которое висит на стене в первом акте не просто так, а чтобы выстрелить в последнем.

— В самых первых числах сентября возле кабинета физики кто-то из одноклассников кидался «лизуном» (лизун или слайм — игрушка, состоящая из вязкого желеобразного материала. — Прим. ред.), и он прилип к потолку, — рассказала читательница. — Потолок был то ли беленый, то ли покрашенный водоэмульсионкой и очень высокий, так что «лизун» намертво к нему прилип. Прошел месяц, два, четверть, вторая… мы решили, что он останется там навечно — по крайней мере, до летнего ремонта. И в какой-то момент, уже весной, наша классная руководительница Тамара Сергеевна решила на нас поругаться, поймав перед физикой. И «лизун» упал четко ей на голову, прямо как в комедии!

Удержаться от смеха, говорит девушка, не смог никто из ее одноклассников. Если кто-то не был непосредственным очевидцем, ему в подробностях рассказали обо всем друзья. Ругалась ли Тамара Сергеевна, она не запомнила. Но, в общем, и не за что было: все случилось само собой.

Другие истории легко могли закончиться печально.

— Дежурили в столовой и начали играть «в парашу»: кидаться старыми, вонючими, жирными тряпками, которыми нужно было вытирать со столов, — рассказал читатель НГС Егор. — Одна из тряпок попала в лицо девочке, которая только что собрала на поднос неубранные грязные тарелки, которые старшаки нарочно оставляли на столах. Она потеряла равновесие, уронила поднос и упала сама. Тарелки вдребезги. Нам все это пришлось убирать, мыть пол. До этого нам раз пятьсот запрещали играть «в парашу», а тут как отрезало.

Но иногда предприимчивых школьников все же прощали: не злиться же на того, кто тебя смешит.

— В 9 классе мы пришли на физику, а учительница говорит, мол, доставайте листочки, сейчас будем самостояшку писать — и ушла за журналом в учительскую. Пока она ходила, мы смылись. А листочки остались на партах лежать. Учительница потом даже не ругалась, так хохотала, — поделилась историей с хэппи-эндом читательница НГС Валерия.

Простота хуже воровства

Школьные хулиганы иногда натирали доску мылом, чтобы сорвать урок. Но вряд ли кто-то из них делал это так же тщательно, как дежурный, который просто хотел доску отмыть Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











Но самые умилительные истории рассказали «хорошие ученики». Если кто-то хотел нашкодить и нашкодил — это смешно. Но бывало, что ребенок хотел как лучше, а получилось как всегда.

СММ-редактор НГС Арина Суворова в школе была послушной ученицей, и когда в пятом классе осталась в кабинете дежурной, подошла к делу более чем старательно.

— Я вытирала доску, но мел почему-то плохо оттирался. Я подумала, что смогу ее отмыть, если намылить тряпку и протереть доску так. На следующий день нормально ничего писать на доске не получалось, учительница злилась, выясняла, кто это сделал, — рассказала Арина.

О том, что обычно грифельные доски мылом мажут отпетые школьные хулиганы и делают это специально, Арине рассказали уже коллеги по редакции.

Впрочем, если желание помогать не исчезало к старшим классам, его последствия становились еще более серьезными.

— В 1985 году перед демонстрацией 1 мая я решил починить в кабинете физики сломанный компрессор, чтобы не надувать шарики ртом. В итоге спалил силовой щит и обесточил школу, — рассказал читатель НГС Алексей К.