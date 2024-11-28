Тест на кругозор: только настоящий интеллектуал ответит на все 13 вопросов

Сейчас проверим, кто действительно ходил в школу, а кто только на стенах писал

Эрудированных людей, которые могут поддержать разговор на любую тему и похвастаться кругозором, не так уж и много. Но мы точно знаем, что знания никогда лишними не бывают, поэтому предлагаем вам проверить свои силы и ответить на 13 вопросов из самых разных сфер. Скучно точно не будет!