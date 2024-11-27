НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-8°

ясная погода, без осадков

ощущается как -11

1 м/c,

южн.

 765мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49

СРОЧНО

Почему Новосибирск оказался не готов к отопительному сезону

Выбрали надежного застройщика
Трое погибли на мосту
Где делают зубы по низким ценам
Волна банкротств
Зажечь на корпоративе — советы
Дома без канализации
Кто строит новую Россию
Дорожает техника
Новости в Telegram
Образование тест Русский прогуливали? Только грамотный человек верно ответит на все 10 вопросов

Русский прогуливали? Только грамотный человек верно ответит на все 10 вопросов

Сложный тест на пунктуацию

4 460
20 комментариев

Предупреждаем: наш экзамен пройдут не все

Источник:

На днях мы открыли «Анну Каренину» Льва Толстого и поняли, почему его так не любят школьники, — вы только попробуйте напишите диктант по его произведениям! В этих длинных и сложных предложениях сам черт ногу сломит. С другой стороны, это лучшая тренировка для тех, кто хочет раз и навсегда выучить правила русского языка. Во всяком случае, что касается пунктуации — уж точно. Думаете, вы сможете везде правильно расставить запятые?

ТЕСТПройден 717 раз
Сложный тест по пунктуации
1 / 10

Начнем с легкого. Сколько запятых должно быть в этом предложении? «Вронский был невысокий (1) плотно сложенный брюнет (2) с добродушно-красивым (3) чрезвычайно спокойным (4) и твердым лицом».

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

ПО ТЕМЕ
Пунктуация Анна Каренина Русский язык Лев Толстой Тест Образование Знания Школьные знания Обучение Школа Развлечения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Гость
1 час
Так а запятые на каком основании там стоят? Это правила или авторский стиль? Есть ощущение, что в ряде мест именно второе.
Qsy
1 час
не всё верно. Это выдержки из произведений с соблюдением пунктуации автора?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Эра Водолея уже завтра: Плутон на 19,5 года переходит в новый знак — чего ждать в этот период
Анонимное мнение
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат из воинской части на Урале
Анонимное мнение
Мнение
«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,55

Наталья,42

Марина,53

Den,36

Верочка,48

Ольга,43

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление