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Образование мнение «„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило

«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило

Новосибирских воспитательниц заставили общаться в «Сферуме»

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1 комментарий

Воспитательница детского сада пожаловалась обязательное использование платформы «Сферум»

Активное внедрение образовательной системы «Сферум» продолжает сеять беспорядок. Пока у платформы больше недоброжелателей, чем последователей. В редакцию НГС пришло письмо от читательницы — женщина работает воспитателем в детском саду. Светлана сообщила, что в их коллектив тоже пришли обязательные нововведения, которые испортили привычный и комфортный порядок работы: теперь они вынуждены постоянно общаться в мессенджере, что сильно отвлекает от работы. Далее публикуем ее рассказ от первого лица.

Я работаю воспитателем в детском саду. Недавно наш коллектив столкнулся с неприятными нововведениями: департамент образования обязал нас подключиться к образовательной платформе «Сферум». Задача: создать чат для общения сотрудников. Мы так и поступили.

«Сферум» — единая образовательная платформа от отечественных разработчиков. Работает на базе «VK Мессенджера». Для регистрации в «Сферуме» необходимо скачать приложение и создать аккаунт. Чаты в приложении есть как для учителей и родителей, так и для самих учеников.

Наша заведующая и методист скидывают в чат информацию для сотрудников, но суть проблемы не в этом. На последнем совещании сотрудников обязали общаться на платформе активнее. Должно быть 10 активных пользователей, которые будут отправлять в чат не менее 12 сообщений в неделю, проводить групповые звонки в общем чате, а также общаться через личные сообщения и звонки.

Телефон целый день гудит. Педагоги теряют нужную информацию. Во время занятий с детьми педагоги вынуждены отвлекаться на сообщения, чтобы не пропустить что-то важное. Работать просто невозможно.

Переход на «Сферум» загнал нас в жесткие рамки — это возмущает. Руководитель делает замечание, если видит педагога с телефоном, но в то же время требует, чтобы мы реагировали на нужные сообщения.

Коллеги раздражаются по этому поводу. Кто-то отключил уведомления вообще. На последнюю пятиминутку пришла только половина коллектива, остальные сообщение о пятиминутке пропустили.

Раньше у нас был обычный чат в WhatsApp, где присутствовала исключительно рабочая информация, ничего лишнего. Руководитель прислал сообщение, мы прочитали, приняли к сведению. Удобно, все четко и по делу.

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Сферум Образовательная платформа Нововведения Детский сад Новосибирск
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Как общались раньше по ватсапу, так и продолжаем. А в "Сферуме" можно анекдоты пересылать и дурацкие открытки к разным датам
Гость
2 минуты
Мэрии нужна статистика по успешному использованию Сферума, теперь всех родителей насильно загоняют в него , требуют минимума сообщений и ответов на каждое сообщение, далее в каждом чате сидит представитель минобра и мониторит ситуацию. Всех, кто не использует Сферум заранее записали в инагенты.
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