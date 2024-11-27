«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило

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Воспитательница детского сада пожаловалась обязательное использование платформы «Сферум» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Активное внедрение образовательной системы «Сферум» продолжает сеять беспорядок. Пока у платформы больше недоброжелателей, чем последователей. В редакцию НГС пришло письмо от читательницы — женщина работает воспитателем в детском саду. Светлана сообщила, что в их коллектив тоже пришли обязательные нововведения, которые испортили привычный и комфортный порядок работы: теперь они вынуждены постоянно общаться в мессенджере, что сильно отвлекает от работы. Далее публикуем ее рассказ от первого лица.

Я работаю воспитателем в детском саду. Недавно наш коллектив столкнулся с неприятными нововведениями: департамент образования обязал нас подключиться к образовательной платформе «Сферум». Задача: создать чат для общения сотрудников. Мы так и поступили.

«Сферум» — единая образовательная платформа от отечественных разработчиков. Работает на базе «VK Мессенджера». Для регистрации в «Сферуме» необходимо скачать приложение и создать аккаунт. Чаты в приложении есть как для учителей и родителей, так и для самих учеников.

Наша заведующая и методист скидывают в чат информацию для сотрудников, но суть проблемы не в этом. На последнем совещании сотрудников обязали общаться на платформе активнее. Должно быть 10 активных пользователей, которые будут отправлять в чат не менее 12 сообщений в неделю, проводить групповые звонки в общем чате, а также общаться через личные сообщения и звонки.

Телефон целый день гудит. Педагоги теряют нужную информацию. Во время занятий с детьми педагоги вынуждены отвлекаться на сообщения, чтобы не пропустить что-то важное. Работать просто невозможно.

Переход на «Сферум» загнал нас в жесткие рамки — это возмущает. Руководитель делает замечание, если видит педагога с телефоном, но в то же время требует, чтобы мы реагировали на нужные сообщения.

Коллеги раздражаются по этому поводу. Кто-то отключил уведомления вообще. На последнюю пятиминутку пришла только половина коллектива, остальные сообщение о пятиминутке пропустили.

Раньше у нас был обычный чат в WhatsApp, где присутствовала исключительно рабочая информация, ничего лишнего. Руководитель прислал сообщение, мы прочитали, приняли к сведению. Удобно, все четко и по делу.

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