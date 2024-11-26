Гуманитарии в пролете: только выдающийся математик ответит на 11 вопросов из 11

Как будто мало нам было разномастных диктантов, на днях в России учредили еще один — математический. Приурочен он, понятное дело, ко Дню математика и пройдет 1 декабря по всей стране. В Москве его можно будет написать очно, в остальных регионах предусмотрен пока только дистанционный формат. Принять участие в мероприятии и проверить свои математические знания смогут все желающие. Впрочем, можно не дожидаться зимы и уже сейчас проверить, чего вы стоите в мире математики.