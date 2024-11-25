«Ok, Creobook, что такое лукошко?» Студенты придумали сервис, который объясняет архаизмы школьникам

Специальное приложение студенты вуза разработали в тандеме филологов и айтишников Источник: Тульский педагогический университет имени Льва Толстого











Если старшему поколению сейчас приходится объяснять, что такое «скуф» и «кринге», то школьникам — расшифровывать слова «плетень» и «отрок». Чаще всего с архаизмами дети встречаются в произведениях русских классиков. Чтобы литература давалась подросткам легче, в тульском вузе разработали приложение, которое «говорит и показывает» значение устаревших слов без отрыва от чтения. Как оно устроено и почему за разработку взялись студенты? Подробности в материале.

Не просто «фича», а новый подход к образованию

Разработка, о которой пойдет речь, появилась в Тульском педагогическом университете имени Льва Толстого. Педагогику в вузе преподают, опираясь на современные реалии: особенности психофизического развития детей изменились, а значит, и прежние формы подачи материала должны обновиться.

— Наши методисты и студенты постоянно тестируют новые педагогические приемы — это могут быть дебаты, научные квесты, игры дополненной реальности и даже собственные экспериментальные разработки. Одним из таких проектов стал цифровой помощник для преподавания и изучения литературы, — рассказали в вузе.

Речь идет о приложении Creobook, которое разработала команда студентов факультета русской филологии и документоведения совместно с цифровой кафедрой университета. Доцент кафедры русского языка и литературы, куратор проекта Тамара Чихачева рассказала, как появилась идея приложения и зачем школьникам такая «фича», если всё можно найти в интернете?

«Пилотом» стал Пушкин

По словам преподавателя, школьники в муках читают классику — часто им непонятны многие слова и явления.

— Допустим, «псовая охота» в повести «Дубровский». Без шуток, современные дети не представляют себе, что это такое. А кто такие «борзые»? В этом же произведении ребятам необходимо разъяснять, о чем писал Пушкин во фразе «Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъезжее поле». Понятие «отъезжее поле» совсем вышло из обихода, поэтому у школьников появляются логичные вопросы, — поясняет Тамара Чихачева.

Чтобы дети и учителя не тратили время урока на объяснения, появилась идея создать некий онлайн-словарь: кликнул на слово в электронной книге и по ссылке перешел на статью с разъяснениями. Здесь на помощь пришли программисты вуза.

— Мы вместе выработали общую концепцию платформы, куда можно будет загружать текст и расшифровывать отдельные слова и понятия. Но современные дети — визуалы, им нужно обязательно посмотреть. А просто взять картинку из интернета нельзя: нарушение авторских прав, — вспоминает автор проекта.

Докрутить техническую часть с визуализацией также помогла команда студентов. В тандеме филологов и айтишников отразился основной подход вуза к обучению: у каждого студента есть возможность заниматься своими разработками, которым находят практическое применение.

В вузе практикуют формат совместной работы, который позволяет расширить компетенции и педагогов, и учащихся. Так, в Институте передовых информационных технологий разработали модуль инклюзивного туризма для регионального портала и программу обработки больших данных с избирательных участков.

Итак, доработав изначальную идею приложения, команда проекта презентовала Creobook — толковый словарь архаизмов с использованием нейросетей. В качестве пилотных текстов для переработки взяли «Дубровского» и «Капитанскую дочку».

Интерфейс разработки интуитивно понятен. Читатель находит в тексте неизвестное слово, кликает на него и получает карточку с подробным разъяснением и картинкой от искусственного интеллекта.

Современные школьники порой гадают, что такое «лукошко», и по-своему понимают слово «борзая». Creobook же объясняет всё наглядно за минуту Источник: Тульский педагогический университет имени Льва Толстого











Почему это не просто «еще один онлайн-помощник»

Когда слышишь о такой разработке, невольно задаешься вопросом, а чем, собственно говоря, плох любой поисковик, куда уже закачаны словари? Там ведь тоже можно узнать значение архаичных слов.

Тамара Чихачева и ее команда уверены, что это абсолютно разный подход к получению знаний. Задать вопрос «Алисе» или маме, конечно, тоже можно. Но суть Creobook в полном погружении в текст, без отрыва от произведения.

Приложение, по задумке команды, ориентировано в первую очередь на учителей литературы. Оно позволяет добавить динамики и интерактива в учебный процесс. Учитель просто устанавливает приложение на свой ноутбук или планшет, выводит демонстрацию экрана на электронную доску или через проектор, и школьники уже не просто читают произведение — они его изучают.

«Не надо лезть в словарь или задавать вопрос соседу по парте, всё в интересной форме представлено прямо перед тобой».

Приложение, по мнению куратора проекта, поможет сделать уроки литературы в школах более живыми, а произведения классиков — чуточку понятнее Источник: Тульский педагогический университет имени Льва Толстого











Планы по дальнейшему апгрейду приложения

Сейчас стратегическая задача команды — адаптировать приложение для мобильной версии, чтобы его можно было скачать на телефон. Это более близко современным школьникам. В планах немного переписать саму программу, чтобы появилась возможность полноценно работать с любым произведением. Также вуз планирует лицензировать приложение, чтобы распространять его в школах.

По словам куратора проекта, школьники заинтересовались не только самим сервисом, но и тем, что его создали студенты.