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Образование Наука и образование сегодня 2024 «Ok, Creobook, что такое лукошко?» Студенты придумали сервис, который объясняет архаизмы школьникам

«Ok, Creobook, что такое лукошко?» Студенты придумали сервис, который объясняет архаизмы школьникам

Чем приложение отличается от обычных голосовых помощников

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Специальное приложение студенты вуза разработали в тандеме филологов и айтишников

Если старшему поколению сейчас приходится объяснять, что такое «скуф» и «кринге», то школьникам — расшифровывать слова «плетень» и «отрок». Чаще всего с архаизмами дети встречаются в произведениях русских классиков. Чтобы литература давалась подросткам легче, в тульском вузе разработали приложение, которое «говорит и показывает» значение устаревших слов без отрыва от чтения. Как оно устроено и почему за разработку взялись студенты? Подробности в материале.

Не просто «фича», а новый подход к образованию

Разработка, о которой пойдет речь, появилась в Тульском педагогическом университете имени Льва Толстого. Педагогику в вузе преподают, опираясь на современные реалии: особенности психофизического развития детей изменились, а значит, и прежние формы подачи материала должны обновиться.

— Наши методисты и студенты постоянно тестируют новые педагогические приемы — это могут быть дебаты, научные квесты, игры дополненной реальности и даже собственные экспериментальные разработки. Одним из таких проектов стал цифровой помощник для преподавания и изучения литературы, — рассказали в вузе.

Речь идет о приложении Creobook, которое разработала команда студентов факультета русской филологии и документоведения совместно с цифровой кафедрой университета. Доцент кафедры русского языка и литературы, куратор проекта Тамара Чихачева рассказала, как появилась идея приложения и зачем школьникам такая «фича», если всё можно найти в интернете?

«Пилотом» стал Пушкин

По словам преподавателя, школьники в муках читают классику — часто им непонятны многие слова и явления.

— Допустим, «псовая охота» в повести «Дубровский». Без шуток, современные дети не представляют себе, что это такое. А кто такие «борзые»? В этом же произведении ребятам необходимо разъяснять, о чем писал Пушкин во фразе «Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъезжее поле». Понятие «отъезжее поле» совсем вышло из обихода, поэтому у школьников появляются логичные вопросы, — поясняет Тамара Чихачева.

Чтобы дети и учителя не тратили время урока на объяснения, появилась идея создать некий онлайн-словарь: кликнул на слово в электронной книге и по ссылке перешел на статью с разъяснениями. Здесь на помощь пришли программисты вуза.

— Мы вместе выработали общую концепцию платформы, куда можно будет загружать текст и расшифровывать отдельные слова и понятия. Но современные дети — визуалы, им нужно обязательно посмотреть. А просто взять картинку из интернета нельзя: нарушение авторских прав, — вспоминает автор проекта.

Докрутить техническую часть с визуализацией также помогла команда студентов. В тандеме филологов и айтишников отразился основной подход вуза к обучению: у каждого студента есть возможность заниматься своими разработками, которым находят практическое применение.

В вузе практикуют формат совместной работы, который позволяет расширить компетенции и педагогов, и учащихся. Так, в Институте передовых информационных технологий разработали модуль инклюзивного туризма для регионального портала и программу обработки больших данных с избирательных участков.

Итак, доработав изначальную идею приложения, команда проекта презентовала Creobook — толковый словарь архаизмов с использованием нейросетей. В качестве пилотных текстов для переработки взяли «Дубровского» и «Капитанскую дочку».

Интерфейс разработки интуитивно понятен. Читатель находит в тексте неизвестное слово, кликает на него и получает карточку с подробным разъяснением и картинкой от искусственного интеллекта.

Современные школьники порой гадают, что такое «лукошко», и по-своему понимают слово «борзая». Creobook же объясняет всё наглядно за минуту

Почему это не просто «еще один онлайн-помощник»

Когда слышишь о такой разработке, невольно задаешься вопросом, а чем, собственно говоря, плох любой поисковик, куда уже закачаны словари? Там ведь тоже можно узнать значение архаичных слов.

Тамара Чихачева и ее команда уверены, что это абсолютно разный подход к получению знаний. Задать вопрос «Алисе» или маме, конечно, тоже можно. Но суть Creobook в полном погружении в текст, без отрыва от произведения.

Приложение, по задумке команды, ориентировано в первую очередь на учителей литературы. Оно позволяет добавить динамики и интерактива в учебный процесс. Учитель просто устанавливает приложение на свой ноутбук или планшет, выводит демонстрацию экрана на электронную доску или через проектор, и школьники уже не просто читают произведение — они его изучают.

«Не надо лезть в словарь или задавать вопрос соседу по парте, всё в интересной форме представлено прямо перед тобой».

Приложение, по мнению куратора проекта, поможет сделать уроки литературы в школах более живыми, а произведения классиков — чуточку понятнее

Планы по дальнейшему апгрейду приложения

Сейчас стратегическая задача команды — адаптировать приложение для мобильной версии, чтобы его можно было скачать на телефон. Это более близко современным школьникам. В планах немного переписать саму программу, чтобы появилась возможность полноценно работать с любым произведением. Также вуз планирует лицензировать приложение, чтобы распространять его в школах.

По словам куратора проекта, школьники заинтересовались не только самим сервисом, но и тем, что его создали студенты.

— Я неоднократно выступала перед школьниками по программам профориентации и рассказывала про то, что наши студенты запустили такой проект и сами работают с текстами. И ребята сразу оживлялись в ответ на эту информацию. Они интересовались, где его можно скачать и как поступить в вуз, — подытожила Тамара Чихачева.

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