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Образование тест Вы умный человек или мимо проходили? Оцените свои знания по шкале от 1 до 10

Вы умный человек или мимо проходили? Оцените свои знания по шкале от 1 до 10

Вы избранный, если справитесь с этим тестом

2 793
18 комментариев

Хватит списывать чужие ошибки — делайте свои!

Говорят, что всё в мире знать невозможно. Но наша голова способна вместить в себя информацию о миллионах фактов. Готовы проверить свои способности и узнать, насколько глубоки и разнообразны ваши знания? Пройдите наш непростой тест и напишите, на сколько вопросов вы ответили верно.

ТЕСТПройден 1583 раза
Тест на широту кругозора
1 / 10

Начнем с простого для разминки: что может одновременно идти, стоять и висеть?

  • Птицы колибри

  • Часы

  • Обезьяны

  • Самолеты

2 / 10

Что теряют космонавты на орбите?

  • Вес

  • Годы жизни

  • Сознание

  • Связь с родными

3 / 10

Какие животные спят с открытыми глазами?

  • Лошади

  • Рыбы

  • Слоны

  • Волки

4 / 10

Какая продолжительность самого длинного пешего маршрута по суше?

  • 22 387 километров

  • 40 396 километров

  • 4871 километр

  • 10 905 километров

5 / 10

Знаете, какое море самое глубокое?

  • Мраморное

  • Сарагассово

  • Карибское

  • Филиппинское

6 / 10

Какой остров больше всех в мире?

  • Мадагаскар

  • Гренландия

  • Борнео

  • Пасхи

7 / 10

Кем по специальности был изобретатель кубика Рубика?

  • Учителем

  • Пилотом

  • Архитектором

  • Поваром

8 / 10

Сколько сердец у осьминога?

  • Одно

  • Два

  • Три

  • Четыре

9 / 10

Какой водой можно быстрее всего погасить пламя?

  • Кипятком

  • Теплой

  • Прохладной

  • Ледяной

10 / 10

Чего боится человек с амаксофобией?

  • Пещер и замкнутых пространств

  • Торговых центров и супермаркетов

  • Автомобилей и вагонов

  • Заблудиться в незнакомом городе

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Комментарии
18
Bream
41 минута
насчет кипятка - это только в идеальной замкнутой системе работает
Гость
57 минут
Часы доновременно могул либо висеть и стоять, либо висеть и идти. Висеть, стоять и идти одновременно они не могут.
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