Вы умный человек или мимо проходили? Оцените свои знания по шкале от 1 до 10

Говорят, что всё в мире знать невозможно. Но наша голова способна вместить в себя информацию о миллионах фактов. Готовы проверить свои способности и узнать, насколько глубоки и разнообразны ваши знания? Пройдите наш непростой тест и напишите, на сколько вопросов вы ответили верно.