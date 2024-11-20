Вы умный человек или мимо проходили? Оцените свои знания по шкале от 1 до 10

Говорят, что всё в мире знать невозможно. Но наша голова способна вместить в себя информацию о миллионах фактов. Готовы проверить свои способности и узнать, насколько глубоки и разнообразны ваши знания? Пройдите наш непростой тест и напишите, на сколько вопросов вы ответили верно.
Начнем с простого для разминки: что может одновременно идти, стоять и висеть?
Птицы колибри
Часы
Обезьяны
Самолеты
Что теряют космонавты на орбите?
Вес
Годы жизни
Сознание
Связь с родными
Какие животные спят с открытыми глазами?
Лошади
Рыбы
Слоны
Волки
Какая продолжительность самого длинного пешего маршрута по суше?
22 387 километров
40 396 километров
4871 километр
10 905 километров
Знаете, какое море самое глубокое?
Мраморное
Сарагассово
Карибское
Филиппинское
Какой остров больше всех в мире?
Мадагаскар
Гренландия
Борнео
Пасхи
Кем по специальности был изобретатель кубика Рубика?
Учителем
Пилотом
Архитектором
Поваром
Сколько сердец у осьминога?
Одно
Два
Три
Четыре
Какой водой можно быстрее всего погасить пламя?
Кипятком
Теплой
Прохладной
Ледяной
Чего боится человек с амаксофобией?
Пещер и замкнутых пространств
Торговых центров и супермаркетов
Автомобилей и вагонов
Заблудиться в незнакомом городе