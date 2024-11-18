Каждый третий не знает, что означают эти 11 умных слов. Вы исключение?

Мало научиться использовать в своей речи умные слова — нужно еще быть уверенным в том, что они стоят на своем месте, и вы не перепутали их смысл. Поэтому перед тем как начать ловко жонглировать красивыми выражениями, не помешает проверить, правильно ли мы их понимаем. Для этого теста мы нашли 11 таких слов. Думаете, вы знаете, что они означают?
Начнем с простого. Ридикюль — это:
Маленькая женская сумочка
Мужская шляпа
Маникюрный набор
Петрикор — это…
Состояние, когда сложно вставать с постели
Неуверенный в себе человек
Запах на улице после дождя
Какое значение имеет слово «эглет»?
Магнитные кнопки на одежде
Наконечник шнурка
Сережки, которые надеваются на ухо без прокола
Как можно расшифровать понятие «грифонаж»?
Надписи на стенах в уличной культуре
Бессознательные рисунки
Устройство для кипячения воды
Знаете ли вы, что такое «зарф»?
Это специальная обертка для стакана с горячим напитком
Это погодные условия, при которых клонит в сон
Это теплое одеяло, которое постоянно колется
Что означает слово «мюзле»?
Музыкально-театральный сценический жанр
Яма для посадки удобрений
Проволочная уздечка, которая удерживает пробку на бутылке
«Кёрлер» это — …
Застежка-молния на джинсах
Металлические «рожки», которые носит трамвай
Щипцы для подкручивания ресниц
Что такое «касалетка»?
Контейнер для горячих блюд
Специальная сковородка для блинов
Глубокий вырез на женской одежде
Какое значение имеет интересное слово «скарификатор»?
Инструмент, которым убирают черные точки
Инструмент, которым прокалывают палец, чтобы взять кровь
Инструмент, которой используют для наращивания волос
«Бирдекель» — это …
Подставка под кружку
Устройство для наблюдения удаленных предметов двумя глазами
Петля для ремня на одежде
А что такое «фриссон»?
Щель между передними зубами
Появление мурашек по коже
Углубление в донышке бутылки