Каждый третий не знает, что означают эти 11 умных слов. Вы исключение?

Мало научиться использовать в своей речи умные слова — нужно еще быть уверенным в том, что они стоят на своем месте, и вы не перепутали их смысл. Поэтому перед тем как начать ловко жонглировать красивыми выражениями, не помешает проверить, правильно ли мы их понимаем. Для этого теста мы нашли 11 таких слов. Думаете, вы знаете, что они означают?