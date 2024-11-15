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Образование Студентки меда нашли способ не отрабатывать обучение: за кого они удачно выходят замуж

Студентки меда нашли способ не отрабатывать обучение: за кого они удачно выходят замуж

Сейчас в НГМУ обучается 1700 целевиков, но не все будут вынуждены работать

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41 комментарий

Студентки выходят замуж за военнослужащих

Заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова на заседании социального комитета Заксобрания Новосибирской области 14 ноября рассказала, что в медицинском университете обучается более 1700 «целевиков», но далеко не все они будут работать в тех медицинских организациях, которые их отправили в вуз.

— На шестом курсе девушки у нас активно выходят замуж за военных, тем самым нам снижают процент трудоустройства в наши подведомственные медорганизации. У нас тогда расторжение договора идет в одностороннем порядке, освобождает их от обязательств, — сообщила она, назвав этот пример не очень положительным для министерства.

В 2023 году медколледжи региона впервые набрали «целевиков». Треть всех договоров на целевое обучение — с новосибирской скорой помощью.

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Комментарии
42
Bream
40 минут
лайфхак )
Мон@шка60+
31 минута
Во времена, когда существовало распределение и целевое направление, кстати, тоже, девицы так и поступали. Шестой курс и интернатура - время массового замужества. Правда, и тогда требования к мужьям были: военнослужащий или трудоустроенный с высшим образованием. Но есть ещё вариант: беременность и декрет. Никто не может заставить немобильную женщину ехать к месту работы.
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