Студентки меда нашли способ не отрабатывать обучение: за кого они удачно выходят замуж

Студентки выходят замуж за военнослужащих Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова на заседании социального комитета Заксобрания Новосибирской области 14 ноября рассказала, что в медицинском университете обучается более 1700 «целевиков», но далеко не все они будут работать в тех медицинских организациях, которые их отправили в вуз.

— На шестом курсе девушки у нас активно выходят замуж за военных, тем самым нам снижают процент трудоустройства в наши подведомственные медорганизации. У нас тогда расторжение договора идет в одностороннем порядке, освобождает их от обязательств, — сообщила она, назвав этот пример не очень положительным для министерства.