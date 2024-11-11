Вы не ответите даже на 6 из 12 или право имеете? Честный тест по творчеству Достоевского

11 ноября исполняется 203 года со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Классик мировой литературы родился в Москве, но вся его жизнь и творчество неразрывно связаны с Санкт-Петербургом. Конечно, все знают, чем Родион Раскольников убил старуху-процентщицу и какие романы входят в «Великое пятикнижие», поэтому мы подобрали для вас 13 вопросов посложнее — с ними справится лишь настоящий литературовед!