Вы не ответите даже на 6 из 12 или право имеете? Честный тест по творчеству Достоевского

11 ноября исполняется 203 года со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Классик мировой литературы родился в Москве, но вся его жизнь и творчество неразрывно связаны с Санкт-Петербургом. Конечно, все знают, чем Родион Раскольников убил старуху-процентщицу и какие романы входят в «Великое пятикнижие», поэтому мы подобрали для вас 13 вопросов посложнее — с ними справится лишь настоящий литературовед!
Как звали старуху-процентщицу — жертву Родиона Раскольникова из романа «Преступление и наказание»?
Татьяна Ивановна
Анна Ивановна
Алена Ивановна
Как называется последний роман Достоевского?
«Братья Карамазовы»
«Идиот»
«Бесы»
Федор Михайлович был убежден, что «надо любить жизнь больше, чем…». Продолжите знаменитую фразу писателя из романа «Братья Карамазовы».
Смысл жизни
Деньги
Вы думаете
Как называется произведение Достоевского, в котором центральная проблема — корыстолюбие?
«Белые ночи»
«Идиот»
«Бедные люди»
«Красота спасет мир» — эту фразу знают все. А вот из какого романа высказывание и какой герой произносит известную цитату, вспомнят только литературоведы
Слова произносит Алеша Карамазов в романе «Братья Карамазовы»
Слова произносит Алексей Иванович из романа «Игрок»
Слова произносит юноша Ипполит Терентьев в романе «Идиот»
Какую роль в жизни Раскольникова играет Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании»?
Он ее использует для финансовых целей
Она помогает ему обрести спасение
Она его подельница
От какой болезни страдает князь Мышкин в романе «Идиот»?
Эпилепсия
Туберкулез
Слабоумие
В каком романе Достоевский затрагивает проблемы социализма и революционных движений?
«Бесы»
«Подросток»
«Записки из Мертвого дома»
Кем работает главный герой романа «Игрок» Алексей Иванович?
Прокурор
Учитель
Садовник
В каком городе происходит действие романа «Униженные и оскорбленные»?
Москва
Новосибирск
Санкт-Петербург
Как звали возлюбленную Макара Девушкина?
Варвара
Соня
Лиза
Вспомните ли реку, которая пролегала у дома Наташи Ихменевой из романа «Униженные и оскорбленные»?
Нева
Мойка
Фонтанка