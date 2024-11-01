Есть несколько вариантов: судьбу недостроенных новосибирских школ хотят решить до нового года

Так в сентябре выглядела недостроенная школа на улице Татьяны Снежиной Источник: Анна Сергина











В Новосибирске в шести школах, которые не смогли построить по концессии, идет инвентаризация, а власти пытаются найти выход из ситуации. О возможных способах решения проблемы рассказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области, который на прошлой неделе встречался с депутатом горсовета Денисом Чаховским и министром образования Новосибирской области Марией Жафяровой.

Краны оказались арендованными

Итоги переговоров Дмитрий Козловский описал у себя в соцсетях. По словам депутата, во время встречи в основном обсуждали остановку строительства школ на улицах Большой и Спортивной.

— Депутатам поступили обращения, что на территории разбирают строительные краны и вывозят оттуда материалы, — отметил Дмитрий Козловский.

Министр образования Мария Жафярова сообщила, что по решению суда ответственное хранение незавершенного строительства возложено на Министерство образования региона. Все шесть площадок, на которых приостановлено строительство, находятся под охраной и на личном контроле министерства и депутатского корпуса.

Демонтаж кранов, которые увезли на прошлой неделе, власти согласовали. Техника не была собственностью концессионера, а находились в аренде.

Разработана «Дорожная карта»

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства образования, строительная готовность шести школ на сегодняшний момент составляет от 14% до 22%. Меньше всего готова школа на улице Виктора Шевелева, по проекту в ней должно быть 1100 мест. Здание на Спортивной построено на 18%, школа на улице Татьяны Снежиной на 550 мест — на 20%. Школы на Пролетарской на 1100 мест, на Большой на 825 мест и на Сотникова на 1100 мест готовы на 22%.

Концессию Министерство образования заключали с ООО «Инфраструктура детства» и ООО «Школа на Николая Сотникова». Пока владелец этих компаний — Отто Сопроненко — находится под стражей, на его имущество в Новосибирске наложен арест по решению Центрального районного суда. Арестовано и закупленное оборудование, и строительные площадки объектов. Территорию недостроенных школ охраняют.

Сейчас правительство Новосибирской области и финансирующие организации разработали «Дорожную карту». Специалисты проводят инвентаризацию материалов и оборудования, которые находятся на складах концессионера. Также правительство определяет объем и стоимость выполненных работ и количество материалов, их сверяют с расчетами, которые получили положительное заключение госэкспертизы. Сроки возобновления работ пока неизвестны.

Всё зависит от соглашения

Как объясняет депутат Дмитрий Козловский, во время встречи с министром образования власти представили несколько решений по ситуации. Все они зависят от одного условия: заключит ли концессионер соглашение с правительством. Тогда власти смогут продать его доли с долгами, проблемами и обязательствами. Это может сохранить ставки по кредитам: 4% «Дом РФ» и 11% «Сбербанк».

Но также есть вариант, что соглашение не будет заключено. Тогда расторгать его придется через суд. По федеральному закону № 44 «О контрактной системе в сфере закупок» школы превратятся в объекты незавершенного строительства. Путь, по словам депутата, длинный, но тогда школы полностью перейдут в собственность властей.

Решение должны принять до нового года, заявил депутат.