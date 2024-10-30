Прятки на жизнь: сибирская девушка-ученый придумала, как вывести лечение рака на новый уровень

Интерес к химии зародился у Валерии в 8-м классе, а вуз дал ей возможность развиваться в выбранном направлении Источник: Виктор Храмов











Глиобластому мрачно называют болезнью звезд. За несколько лет агрессивная опухоль мозга унесла жизни многих знаменитостей, включая Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, Анастасию Заворотнюк. Этот диагноз — беда огромного количества россиян. Болезнь неизлечима, но при успешно проведенной операции можно войти в ремиссию и годами вести полноценную жизнь. Проблема в том, что коварный рак хорошо маскируется и сложно отличим от здоровых тканей мозга. Валерия Рогалева, ученый из Академгородка, знает, как сделать клетки опухоли видимыми. Она рассказала о своем открытии.

— В науку приходят разными путями, как это было у вас?

— Конечно, в детстве я не планировала становиться ученым. Но когда в восьмом классе началась химия, почувствовала интерес, стала изучать. Педагоги часто отправляли на олимпиады, показатели были хорошие. Это мотивировало осваивать предмет.

После школы поступила на ФЕН НГУ, и там восприятие науки сильно поменялось. То, что ребенку казалось чем-то элитарным и недосягаемым, теперь виделось дорогой, по которой можно идти и достичь успехов.

— Что объективно дал вам университет?

— В первую очередь, возможность заниматься любимым делом. Нет врача без медицинского диплома, и химик не может заниматься химией, если не получил должного образования.

Во-вторых, вуз подарил знакомства с единомышленниками, будущими коллегами и множеством интересных людей. Это целый новый мир, где можно вживую общаться с учеными, иногда даже на равных, вести глубокие дискуссии.

И, конечно, тесная связь НГУ с научными институтами позволяет работать во время обучения. То есть можно, еще будучи студентом, поискать область, в которой хочешь развиваться. Например, нравится органическая химия — выбираешь лабораторию и устраиваешься туда практикантом. Это прекрасный опыт, который без университета невозможен.

Разработка ученой под названием tandemBODIPY позволяет «подсвечивать» клетки глиобластомы Источник: Виктор Храмов











— Ваш проект называется tandemBODIPY. Откуда такое необычное название?

— Для химика здесь интриги нет. BODIPY — общепринятое сокращение бордипиррометена, который лежит в основе строения всего соединения. Принцип работы нашего красителя тандемный (речь о тандеме хромофора-донора и хромофора-акцептора), отсюда латинский корень tandem.

— Как бы вы объяснили суть разработки людям, которые не понимают химико-биологических и медицинских нюансов?

— Глиобластомы — опухоли центральной нервной системы, главным лечением которых является хирургическое удаление. Основная сложность в том, что зрительно они неотличимы от здоровых тканей мозга. Наша разработка представляет собой вещество, которое надо ввести в организм пациента перед операцией. Оно «подсвечивает» опухоли и помогает их визуализировать для нейрохирурга.

Глиобластома — самая частая и одновременно одна из самых агрессивных опухолей головного мозга Источник: Виктор Храмов











— Когда это вещество станет общедоступным?

— Сейчас мы готовим опытную партию. Само соединение синтезировано, его спектральные и оптические характеристики доказаны. Нам нужно подготовить некоторое количество вещества для проведения доклинических испытаний на животных — модельных мышах.

— Масштабные медицинские разработки — всегда непросто. Нужно пройти много этапов: от поиска действующего вещества до регистрации и продажи. Вы получаете какую-то поддержку?

— Знаете, наука — коллективное творчество. Над проектом я работаю не в одиночку, это целая команда химиков из лаборатории органического синтеза ИХБФМ СО РАН: Данила Задворных, Татьяна Аврамчук, Владимир Сильников и Татьяна Абрамова. За всё время работы я едва ли оставалась с мыслью: «А куда же мне идти с моими идеями». Фонды, в частности ФСИ «УМНИК», по гранту которого я работаю, поддерживают молодежные проекты еще на этапе идеи.

— Глиобластома — самая агрессивная разновидность онкологии. Много ли существует разработок для ее визуализации или ваша идея уникальная?

— В мире есть пока один препарат, одобренный FDA, который применяется при резекции глиобластом. Это порошок для приготовления раствора на основе 5-аминолевулиновой кислоты. Сейчас это единственное вещество, которое может распознаваться операционным микроскопом, то есть дает подсветить и удалить пораженные участки мозга.

Но есть один нюанс. За годы медицинской практики было установлено, что действие препарата кратковременно — до 25 минут, потом флюоресценция сходит на нет и ткани опухоли вновь становятся не видны для врачей. Если удалено менее 96% опухолевой ткани, ремиссию можно не ждать.

Так вот, наш реагент более фотостабилен. Сколько бы не продлилась операция на глиобластоме — полчаса, час, tandemBODIPY будет обеспечивать нейрохирурга флуоресцентной навигацией и позволит добиться полного удаления опухоли, что является гарантией ремиссии.

В отличие от предшественника, препарат tandemBODIPY фотостабилен Источник: Виктор Храмов











— Радуетесь ли вы, что tandemBODIPY получил высокую оценку от научного и бизнес-сообщества?

— Получить признание бизнес-сообщества оказалось не менее важным, чем одобрение ученых-исследователей. Именно люди с насмотренностью в бизнесе могут справедливо оценить риски и перспективы коммерциализации проекта. Так что для меня особенно значима победа в бизнес-акселераторе «А: СТАРТ».

— Участвовал ли ваш проект еще в каких-либо значимых мероприятиях?

— Да, с 27 по 30 августа в новосибирском «Экспоцентре» состоялась Сибирская венчурная ярмарка (18+), где мы представили нашу инновацию. По результатам выступления проект вызвал интерес у экспертов и инвесторов.

Проект вызвал большой интерес у экспертов и инвесторов Сибирской венчурной ярмарки Источник: из личного архива Валерии Рогалевой











— Что мотивирует вас работать, когда до результата еще далеко?

— Для меня мотивация в самом процессе. Когда тебе нравится то, чем занимаешься, это движет вперед. А любая, даже маленькая подтвержденная гипотеза, приносит удовольствие, за которым хочется возвращаться вновь и вновь.

— Легко ли совмещать активную научную деятельность с личной жизнью?

— На самом деле, ничего сложного! Главное — найти так называемый work-life balance. Хобби нужно иметь обязательно, чтобы разгружать мозги. Я человек увлекающийся, не останавливаюсь на чем-то одном: сегодня почитаю книгу, завтра — в шахматы поиграю, послезавтра — велопрогулка.

— Поделитесь своими целями на ближайшее будущее.