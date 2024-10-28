Вы Россию знаете или просто в ней родились? У нас есть 13 вопросов, чтобы это проверить

Есть в России одна традиция — каждую осень «Этнографический диктант» проводить. Его участники могут проверить, насколько хорошо они знают культуру и традиции народов страны. В этом году образовательная акция пройдет с 1 по 8 ноября, и мы решили как следует к ней подготовиться. Итоги проверки объявляют аж в декабре, но с нашим тестом вам не придется ждать так долго. Ответив на 13 вопросов, вы за считаные минуты узнаете свои результаты.