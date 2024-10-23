Все школы в кузбасском Междуреченске ушли на дистанционку из-за пневмонии

Похоже, что пора вновь доставать маски Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Все школы Междуреченска, начиная со вторника, переведены на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших внебольничной пневмонией детей. В горадминистрации нашим коллегам из NGS42.RU в среду, 23 октября, рассказали, почему приняли такое решение.

— Начиная со вторника, 22 октября, все школы города переведены на дистанционное обучение. Это необходимо для предотвращения дальнейшего распространения заболеваемости среди детей и подростков, — сказали в мэрии.

Всего в городе 32 школы, не считая образовательных учреждений спортивного характера. Точное количество учеников, которые заболели, не уточняется.

Планируется, что дистанционное обучение будет как минимум до начала каникул, которые начнутся со следующего понедельника, 28 октября, и продлятся до 4 ноября. Не исключено, что и в следующей четверти школьники также будут заниматься удаленно.

Ранее NGS42.RU писал, что региональный Роспотребнадзор проигнорировал запрос издания о количестве заболевших детей в регионе, из-за чего мы были вынуждены обратиться с проверкой в прокуратуру.

Также Минобразования Кузбасса отказалось называть число школ и учащихся, заболевших пневмонией с начала учебного года. Корреспонденту NGS42.RU в ведомстве сказали, что эта информация для служебного пользования. Вместе с тем удалось выяснить, что за неделю число зараженных ОРВИ детей выросло как минимум в два раза.