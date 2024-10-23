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Образование тест Вы точно прогуливали географию, если не ответите хотя бы на 6 из 10: сложный тест

Вы точно прогуливали географию, если не ответите хотя бы на 6 из 10: сложный тест

Ну что, готовы блеснуть знаниями?

2 116
12 комментариев

На глобусе всех ответов на наши вопросы точно не найти

Временами знания по географии нам очень пригождаются, и как приятно осознавать, что вы знаете даже мельчайшие подробности о мире, в котором живете. Этот тест не только поможет вам вспомнить уже известное, но и откроет новые горизонты знаний. Давайте проверим ваш уровень!

ТЕСТПройден 1218 раз
1 / 10

Для разминки самый простой вопрос: какой российский город раньше назывался Кёнигсберг?

  • Краснодар

  • Калининград

  • Волгоград

  • Братск

2 / 10

В какой африканской стране самое большое население?

  • Эфиопия

  • Нигерия

  • Кения

  • Египет

3 / 10

Единственное море в мире, у которого нет береговой линии, называется…

  • Саргассово море

  • Ирландское море

  • Тирренское море

  • Гебридское море

4 / 10

Какое самое высокое рукотворное сооружение когда-либо было построено?

  • Шанхайская башня в Китае

  • Сверхвысокое здание Merdeka 118

  • Телевизионная башня Tokyo Skytree

  • Небоскреб Бурдж-Халифа

5 / 10

Как называется замок, вдохновивший Уолта Диснея на создание замка Золушки в фильме 1950 года?

  • Виндзорский замок

  • Замок Нойшванштайн

  • Мон-Сен-Мишель

  • Замок Гогенцоллерн

6 / 10

Как называется самый высокий непрерывный водопад в мире?

  • Трес-Эрманос

  • Олоупела

  • Анхель

  • Тугела

7 / 10

Где находится самая большая пустыня в мире?

  • Антарктида

  • Сахара

  • Гренландия

  • Каракумы

8 / 10

Назовете столицу Багамских островов?

  • Камагуэй

  • Вест-Энд

  • Николс-Таун

  • Нассау

9 / 10

Морской путь в какую страну искала экспедиция Христофора Колумба, доплыв вместо этого до Америки?

  • Шотландия

  • Испания

  • Китай

  • Индия

10 / 10

Какой народ на Земле самый низкорослый?

  • Лаосцы

  • Пигмеи

  • Малагасийцы

  • Гватемальцы

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Комментарии
12
142514821
1 час
Что общего у географии и вдохновения Диснея?
Почётный гражданин Левосибирска
47 минут
В вопросе про пустыню вместо ГДЕ надо писать КАКАЯ.
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