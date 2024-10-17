Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы

Физрук ушел из школы и решил построить карьеру в другой сфере Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Наши коллеги из 72.RU откровенно поговорили с молодым физруком из Тюмени — он горел своим делом, но уволился, не выдержав условий работы. Почему так произошло? Что не устраивало учителя? Об этом он рассказал в колонке. Далее — от первого лица.

Анонимный автор Образование

Я проработал в школе десять лет. Пришел в профессию после работы аниматором — очень мне нравилось взаимодействовать с детьми. Это заряжало меня, вдохновляло. Поэтому первые годы после трудоустройства в школу я просто наслаждался. На этом энтузиазме старался делать уроки физкультуры необычными, интересными. Дети приходили ко мне на занятия, а там играла шпионская музыка… и вот они уже не ученики на «физре», а агенты на миссии. В такой игровой форме мы и изучали школьную программу. Дети никогда не знали, что я им подготовлю в следующий раз. На уроки все шли с удовольствием, пропусков почти не было.

Вместе с тем я замечал, что учителя в моей школе почему-то всё время менялись. Тогда я не особо обращал на это внимание.

Прошло два года, и у меня тоже стали закрадываться мысли об увольнении. Это случилось, когда появились проблемы с руководством школы: я не понимал, как могу повлиять на собственную зарплату, казалось, что ее размер зависел от настроения руководства. На мои вопросы о зарплате директор внятно ответить не мог, зато после этого ко мне поменялось отношение — стали относиться хуже.

Мне нравится быть учителем. Это больше чем просто отвести занятие. Мы открываем мир детям, становимся им наставниками, иногда помогаем советами в каких-то их личных вопросах (если они не могут обратиться к родителям). И учитель тоже развивается вместе с детьми. Это всё вообще большой и уникальный жизненный опыт. Насыщенная и яркая жизнь.

Я был не просто физруком. Я был еще и классным руководителем. И когда брал под свое крыло детей, то пообещал им, что доведу их до девятого класса. Не уволился сразу только из-за того, что дал им слово. Какой же пример им преподам, если не буду сдерживать обещания?

В этом году, когда ребята выпустились, а кто-то пошел в 10-й класс, я написал заявление по собственному желанию.

Причина № 1

Отношения внутри коллектива — очень важная штука. И я искренне не понимаю, почему руководители позволяют себе такое поведение: учителей отчитывают, с ними не принято считаться, объясняться. Завучи очень высокомерные. В коллективе есть приближенные к директору, с которых и спрос меньше, и премии выплачиваются с завидной регулярностью.

Зарплата в школе — вообще какие-то дебри. Помню, что отработал много часов, проводил какие-то кружки, ездил с ребятами в свое свободное время на соревнования, но получил в конце месяца меньше учителя, который работает строго с восьми утра до двух часов дня. Почему — объяснения нет. Когда я пытался выяснить это у директора, мне в лицо говорили: «Я чё тебе буду объяснять?» Понимаете, как мальчишке…

А потом начинался скандал такой, будто я выпрашиваю деньги из ее кармана и ни за что. А я просто хочу понять, что мне сделать, чтобы мой доход в школе вырос.

Причина № 2

Еще одна причина, по которой учителям хочется уволиться, — родители учеников. Коллеги не дадут соврать, что их отношение к школе с каждым годом становится хуже и хуже. Не все, конечно, но треть родителей ведут себя неправильно.

Они просто невыносимы. Приходят, кричат о своих правах, а свои обязанности и знать не знают. Учителя между собой таких называют «правокачатели». Такие мамы (в основном именно женщины отличаются таким поведением) почему-то решили, что школа должна не только всему научить их детей, но и воспитать, накормить. А они сами никому ничего не должны. Но, кроме того, они еще и не умеют разговаривать — никакого уважения к учителям, даже к тем, кто их намного старше.

У «плохих» родителей и дети такие же. Они ни во что не ставят старших. Родители не понимают, что вскоре такое воспитание может им выйти боком.

Как можно додуматься дать первокласснику на урок диктофон, чтобы слушать, как учитель ведет уроки. И таких примеров масса.

Родители вместо того, чтобы помогать учителю, его гнобят. Жалуются на всякую ерунду, ищут повод сказать: «Вы не справляетесь со своими обязанностями». Тем временем у преподавателей сейчас колоссальная нагрузка. Представьте, как работать сразу с классом из 35 человек. И нужно каждому объяснить тему, помочь разобраться. Но дети-то тоже все разные: кто-то знания схватывает на лету, кому-то надо несколько раз объяснять одно и то же, кто-то вообще ни с какого раза не понимает тему. Родители не задумываются, что теперь еще в общих классах учатся и дети седьмого вида (с задержкой или недоразвитием психического здоровья. — Прим. ред.) и есть школьники-иностранцы — они вообще не знают русский язык.

Причина № 3

Не платят в школе столько, чтобы терпеть всё вышесказанное. Учителя живут в школах: работают в две смены, потом за копейки ведут кружки, дома тонут в отчетах и тетрадках. А в конце месяца получают 50 тысяч. Ну бывает, и чуть больше. Но сами представьте, многие готовы света белого не видеть ради этих денег?

Как можно было бы решить проблему

Помимо того что нужно пересмотреть начисление зарплаты — сделать этот процесс более понятным, корректируемым со стороны педагога, — важно поменять отношение к учителям. А начать надо с руководящего состава.

Сколько было у меня попыток сделать нашу школу лучше: организовал классную баскетбольную команду, проводил с ребятами бесплатные тренировки, устраивал соревнования среди других школ. Всё было хорошо, пока однажды мяч не попал в пожарную сигнализацию, коробка немного повредилась. Это был единственный казус за несколько месяцев: дети с удовольствием занимались, делали успехи, в зале был всегда порядок. Тратил свое время и работал бесплатно. Но директор всё прикрыл без объяснения причин. Сколько раз я подходил, сколько раз ко мне дети подходили и спрашивали про баскетбол. Но нам сказали: «Нет, и всё». Хотя что плохого? Ну сломалось там что-то незначительное. Это же дети, спортзал! Почините, будем аккуратнее. Но всегда же проще просто запретить.

Думаю, важно, чтобы сам директор горел своим делом, поддерживал учителей, был заинтересован в развитии детей. Один учитель ничего не может.

Я мог бы еще много примеров привести, где наш директор пресекал любые идеи учителей сделать какие-то кружки, даже бесплатные. Почему-то у нас это совсем не приветствовалось.

Профсоюз учителей мог бы встать на защиту педагогов. Но о нем мы вспоминаем только в конце месяца, когда отчисляем по 500 рублей. Ах, ну да, еще они символические подарки по праздникам дарят и периодически устраивают конкурсы. Они делают что угодно, только не защищают права учителей. Кстати, отказаться от «их услуг» нельзя по умолчанию.

Куда уходят педагоги

Лично я после увольнения решил попробовать себя в других профессиях, но от идеи вернуться когда-нибудь в школу не отказываюсь. Просто если это и случится, то явно в другом учреждении.

А вообще сейчас в тюменских школах большой дефицит кадров, поэтому без работы педагоги не останутся. В основном учителя уходят в другие школы по рекомендациям, то есть если их знакомые уже там работают и могут рассказать про условия, погоду в коллективе и прочее. Кто-то идет в частные школы. Кто-то становится репетитором. Ну и есть определенный процент людей, решивших переквалифицироваться.

Если ситуация в школах не изменится, молодые кадры не перестанут сбегать. В школах будут работать одни бабушки, которым уже просто страшно потерять стабильность. Да, на них кричат, их оскорбляют, лишают премий и создают другие неприятные моменты в работе, но они уже привыкли к такому отношению. Им кажется, что пусть лучше так, чем неизвестность.

Наш герой — не единственный учитель, сбежавший из школы из-за невыносимых условий работы. Почитайте опыт другого педагога.