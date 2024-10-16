НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 759мм 62%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68

Новосибирский метрополитен получит новые поезда

Кому достался аквапарк
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Пенсионерам не дают кредиты
УК отказываются от домов
Как ищут пропавших
НГС сходил на бал
Новости в Telegram
Образование тест Садись, два! Только настоящий знаток русского языка ответит на все 10 вопросов этого теста

Садись, два! Только настоящий знаток русского языка ответит на все 10 вопросов этого теста

Думаете, вам это будет по силам?

1 248
5 комментариев

Спорим, школьники справятся с этим тестом лучше вас

Ох уж этот сложный русский язык! Сколько в нем правил, сколько исключений. Так-так, у нас тут множественное число, кажется. Давайте проверим, сможете ли вы верно употребить слово, когда надо написать не об одном, а о нескольких предметах и явлениях. Этот тест пройдут только те, кто в школе прилежно занимался русским языком. А вы в их числе?

ТЕСТПройден 465 раз
ПО ТЕМЕ
Русский язык Множество Правила Тест Знания Школьные знания Обучение Образование Развлечения Проверка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Живущий в Сибири
36 минут
У НГСа каждый день тесты с викторинами -- то по русскому, то по географии, то ещё по чему-нибудь. Видать, недоучились в школе. Каждый же день! Да сколько можно проверять скудоумие...
Старый пользователь
40 минут
Эм, огласите результаты теста для сотрудниц писательского отдела
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Лучшее средство — стать бедными»: обозреватель НГС ответил всем, кого смущают трудовые мигранты
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Это не жизнь, а выживание». Повар детского сада — о том, как работает с зарплатой в 16 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,34

Татьяна,37

Скорпик,40

Мята,42

Ден,48

Iridium,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление