Садись, два! Только настоящий знаток русского языка ответит на все 10 вопросов этого теста

Ох уж этот сложный русский язык! Сколько в нем правил, сколько исключений. Так-так, у нас тут множественное число, кажется. Давайте проверим, сможете ли вы верно употребить слово, когда надо написать не об одном, а о нескольких предметах и явлениях. Этот тест пройдут только те, кто в школе прилежно занимался русским языком. А вы в их числе?