Словарь абитуриента: изучили приемную кампанию-2024 и собрали всё, что теперь нужно знать для зачисления в вуз

В этом году абитуриентам пришлось нелегко. Мало было волнений и бессонных ночей из-за экзаменов, так еще и правила приема в вузы менялись. Приходилось на ходу ориентироваться во всех тонкостях, а заодно вникать, что такое КЦП, БВИ, ДВИ, и в чём разница между проходным и минимальным баллом.
Для всех будущих выпускников, которым предстоит поступать в 2025-м, подготовили простой и наглядный словарь абитуриента. Особая квота и отдельная — это одно и то же? И что теперь будет вместо бакалавриата? Изучили все нововведения и расшифровали непонятные аббревиатуры — пользуйтесь на здоровье.
Бакалавриат и специалитет
Это две формы обучения. Бакалавры учатся 4 года, специалисты — осваивают то или иное направление 5 и более лет. Обратите внимание: сейчас еще можно поступить на бакалавриат в вузы, в которых продолжается набор 2024 года. Но с 2025-го в российской системе высшего образования всё изменится: будет два уровня — высшее образование и специализированное высшее. Сроки обучения останутся такими же, как у бакалавров и специалистов — 4 и 5–5,5 лет соответственно.
Магистратура
После бакалавриата или специалитета студенты могут устроиться работать по специальности или пойти на новую ступень и поступить в магистратуру. Можно продолжить образование по своему направлению или сменить сферу: например, выучиться на юриста, а в магистратуру пойти на экономическую специальность.
— Одно образование может дополнять другое либо же представлять собой совершенно отличную область науки. Например, главный редактор популярного издания Ирина Фадюшина получает в ЧелГУ уже третье образование. Сначала она окончила бакалавриат исторического факультета по направлению «Религиоведение», потом магистратуру факультета журналистики. А теперь учится в магистратуре факультета Евразии и Востока по программе «Переводчик в сфере межкультурной коммуникации со странами Востока», изучает иранистику и занимается анализом образа России в иранских СМИ. Недавно для этих целей она получила стипендию фонда Потанина, которую планирует потратить на путешествие в Иран.
Такой подход расширяет возможности профессионала и обогащает его необходимыми компетенциями. Более полярным выглядит пример одной из выпускниц физического факультета, которая к последнему курсу заинтересовалась психологией и магистратуру окончила уже в институте образования и практической психологии ЧелГУ, — рассказала советник при ректорате ЧелГУ Анастасия Гусёнкова.
Кардинальная смена образовательной траектории вовсе не означает, что предыдущее образование было получено зря. Бакалавриат — это база, где помимо специфических, прикладных дисциплин, тех, которые пригодятся в освоении конкретной профессии, изучаются основы общества, языка, коммуникации, анализа и так далее.
Форма обучения
В российском высшем образовании их три основных: очная, заочная и очно-заочная. Эти варианты отличаются системой получения знаний и взаимодействием между студентами и преподавателями.
Студенты-очники лично посещают пары 5–6 дней в неделю в течение всего учебного года. Заочники — приходят на установочную сессию, плотно учатся 2–3 недели, в конце семестра сдают экзамены. Очно-заочный формат предполагает обучение по вечерам, 2–4 раза в неделю — как правило, чтобы студенты могли совмещать образование и работу.
В последнее время выделяют еще и дистанционную форму — это учеба «на удаленке», с использованием интернет-технологий.
Волны поступления
Этапы зачисления абитуриентов на основные конкурсные места. В 2024 году такая волна была всего одна. То есть зачисление у олимпиадников, льготников и «обычных» студентов теперь проходит одновременно, но с возможностью дополнительного набора на незакрытые места — скорее всего, именно так будет и в 2025-м году.
Сроки приема документов
В 2024 году у абитуриентов в среднем был месяц на то, чтобы подать документы в интересующий вуз: с 20 июня по 25 июля. Для тех, кто поступает на платной основе, срок почти вдвое больше: с 20 июня по 20 августа.
Важно, что для заочников в этом году «осенней» волны не будет — им тоже важно уложиться в указанные выше сроки.
Способ подачи документов
В 2024 году появился дополнительный способ — через МФЦ. Также документы можно подать лично в приемной комиссии вуза или направить по почте, загрузить на официальном сайте вуза или дистанционно через «Госуслуги».
Минимальный балл ЕГЭ для поступления
Пороговый минимум баллов, который необходимо набрать по каждому предмету, чтобы подать документы в вуз. Если выпускник получит меньше — в учебном заведении не имеют права принять у такого абитуриента документы. Минимальный порог ежегодно утверждает Рособрнадзор. Вузы имеют право установить свой внутренний минимальный балл ЕГЭ, по которому готовы принимать документы — главное, чтобы он был не ниже государственного. Иногда разница может быть буквально в пару баллов, иногда — больше десятка.
— В 2024 году минимальный балл ЕГЭ по русскому языку в нашем вузе составил 42 балла (при установленном Рособрандзором пороге в 36 баллов), по математике — 39 баллов (государственный минимум — 27 баллов), по физике — 39 (против 36), по литературе — 40 (против 32), по иностранному языку — 30 баллов (против 22), — рассказали в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого.
Проходной балл
Это сумма баллов за все экзамены у самого «слабого» абитуриента, зачисленного в прошлом году. Проходной балл устанавливается свой в каждом вузе для каждой конкретной специальности. Обычно это трехзначное число.
— Каждый год проходные баллы меняются, так как зависят от конкурса, количества бюджетных мест, от результатов ЕГЭ поступающих. Но закономерности сохраняются: чем больше абитуриентов претендуют на бюджетное место, тем выше проходные баллы. В нашем вузе на гуманитарные направления подготовки и профили сохраняются более высокие проходные значения, от 218 до 252 баллов, на инженерные, социально-экономические, естественно-математические — от 170 до 190 баллов), — отметили в ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
Ранжированный конкурсный список
Рейтинг абитуриентов по баллам за экзамены и индивидуальные достижения. Чем выше позиция — тем больше шансов на зачисление. По регламенту такие списки вузы могли обновлять по своему усмотрению, от пяти раз в сутки. С 2024 года по новым правилам информация должна меняться ежечасно, так что абитуриенты могут наблюдать за своим рейтингом практически в режиме онлайн.
Индивидуальные достижения
Особые достижения, за которые абитуриент может получить до 10 баллов в дополнение к результатам ЕГЭ. За что именно поощрять, каждый вуз определяет самостоятельно. Это могут быть призовые места за школьные олимпиады и конкурсы, медаль за аттестат с отличием, значок ГТО, волонтерство или написанное на отлично итоговое сочинение.
В 2024 году к рекомендованному списку добавились:
медаль «За особые успехи в учении» I или II степени;
высокие спортивные достижения: обладание статуса чемпиона мира, Европы, победителя первенства мира, первенства Европы, статус чемпиона России и обладателя кубка России;
прохождение военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации в вооруженных силах РФ;
пребывание в добровольческих формированиях в ходе СВО.
КЦП (контрольные цифры приема)
Это количество бюджетных мест на конкретную специальность. Сюда входят и целевики, и льготники, и те, кто идут по общему конкурсу. Как правило, приоритет такой: сначала зачисляют поступающих по особым и отдельным квотам (дети-инвалиды, дети-сироты, ветераны боевых действий, дети военных и т. д.), далее на очереди — целевики, затем — победители и призеры олимпиад, и только после этого, если места остались, на них могут претендовать все остальные, кто поступает по результатам ЕГЭ. Отслеживать свои шансы попасть в заветные КЦП абитуриенты могут по опубликованным конкурсным спискам.
— Зачисление по квотам происходит раньше, поэтому совет для абитуриентов: не паниковать. Даже после издания приказов ребята-льготники могут отчислиться и забрать документы в силу разных причин. Чаще всего освобождаются и переходят в общий конкурс места, выделенные на целевые квоты: многие абитуриенты еще не определились с направлением подготовки, а тем более с местом работы. Так что не торопитесь забирать документы, если остались «за чертой» бюджета — ситуация может поменяться очень быстро. Стоит постоянно отслеживать рейтинговые списки — они обновляются каждый час. В ЧелГУ, например, списки еще и маркированы цветом: можно видеть, кто рекомендован к зачислению, а кто может быть зачислен в случае освобождения бюджетного места. Наличие в этом случае оригинала документов или галочки на Госуслугах для этих ребят обязательно, — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ЧелГУ Любовь Конвисарева.
Особая квота
На льготное обучение принимают детей-сирот или детей с инвалидностью — для таких абитуриентов выделяется минимум 10% бюджетных мест. В 2024 году по квоте без экзаменов также имели право поступить:
Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества;
дети медицинских работников, умерших из-за COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей — если поступают на программы медицинского и фармацевтического образования;
дети участников СВО, погибших, получивших увечье или заболевание при исполнении обязанностей военной службы;
дети участников СВО, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных тремя орденами Мужества.
Также без вступительных экзаменов могут поступать призеры и победители школьных олимпиад из перечня РСОШ.
Отдельная квота
Введена в 2022 году для детей военнослужащих, участвовавших в СВО. Им для поступления надо сдать ЕГЭ или внутренние экзамены в вуза, но при этом достаточно преодолеть минимальный порог баллов. В 2024 году на льготу могут также рассчитывать:
участники СВО;
призванные на военную службу по мобилизации в вооруженные силы РФ, заключившие контракт о добровольном участии в СВО;
участники СВО со стороны вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года;
дети категорий, которые указаны выше;
дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов, органов внутренних дел РФ, сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.
Целевая квота
Это обучение в вузе по направлению работодателя. Студент обучается бесплатно, но затем должен отработать не менее трех лет по специальности на предприятии, с которым заключил договор. Причем с этого года выпускники школ могут выбрать будущего работодателя не только из своего региона, но и по всей стране. Среди целевиков проводится отдельный конкурс на выделенные для них места.
Направление подготовки и приоритет зачисления
Сейчас абитуриент имеет право подать заявление в пять учебных заведений, выбрав в каждом не больше 5 специальностей (раньше разрешалось 10). Но важно учитывать, что многие вузы устанавливают лимит всего в три направления, чтобы будущие студенты не распылялись и более взвешенно подошли к выбору.
Мало указать интересующие специальности, нужно в буквальном смысле расставить приоритеты. Если по конкурсу человек пройдет на несколько направлений, то зачислят его на первое в списке.
Статус вуза
При выборе вуза многие обращают внимание, какие именно «регалии» и формулировки скрываются в его названии. Выбрать обычный университет или федеральный? А может, национальный исследовательский? Что престижнее — академия или институт?
Университет — вуз-многостаночник, который дает высшее и послевузовское профессиональное образование по широкому кругу специальностей (не менее семи).
Федеральный университет — это вуз-гигант федерального округа, нередко в него входит несколько вузов. А вот слово государственный в названии вуза указывает лишь на то, что это университет с госфинансированием, а не частное учебное заведение.
Национальный исследовательский университет (НИУ) — эту категорию присваивают на конкурсной основе вузам, которые одинаково эффективно ведут и образовательную, и научную деятельность.
Академия — вуз, где готовят кадры в рамках одного направления (в области экономики, юриспруденции, сельского хозяйства и т. д.).
Институт — учебное заведение, где готовят специалистов только по одному направлению. Набор специальностей меньше, чем в академии, но на качество образования и уровень подготовки выпускников это напрямую не влияет.