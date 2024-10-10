В Балластном карьере решили построить школу на 1100 мест — сейчас там работает только одна

Единственная школа в микрорайоне переполнена в 4 раза Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска планирует решить проблему нехватки школ и детских садов в микрорайоне Балластный карьер. Там хотят построить новые учреждения.

В Балластном карьере Новосибирска ситуация со школами и детскими садами остается напряженной. Сейчас в СОШ № 138 на улице Клубной учатся дети из микрорайонов Балластный карьер, Дивногорский и Новомарусино. При проектной вместимости в 273 места, в 2024/2025 учебном году здесь обучаются 1 176 учеников.

Как заявляют в мэрии, для решения проблемы с переполнением образовательного учреждения организован подвоз детей и педагогов к МАОУ СОШ № 221 на улице Забалуева.

— На расчетный период до 2030 года предусмотрена реконструкция школы №138 по улице Клубной с увеличением проектной наполняемости до 1 100 мест. Сроки начала работ по реконструкции школы будут определены по мере выделения на эти цели средств из вышестоящих бюджетов, — объяснили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Кроме того, в планах мэрии строительство новой школы на улице Большой на 1 100 мест. Завершить работы рассчитывают в 2027 году.

Есть в Балластном карьере есть проблема и с детскими садами — здесь их нет вообще. Детям предлагают посещать учреждения в других микрорайонах. Как заявляют власти, для улучшения ситуации предусмотрено строительство детского сада на улице Клубной на 350 мест до 2030 года.

— Перспектива строительства объектов образования в целях обеспечения жителей, проживающих на территории микрорайона Балластный карьер, сформирована, земельные участки для данных целей предусмотрены. Сроки строительства объектов будут определяться исходя из возможности выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов, — утверждают в мэрии.

При этом власти говорят, что для улучшения ситуации в микрорайонах Новомарусино и Дивногорский запланировано строительство новой школы на улице Большой. Она будет рассчитана на 825 учеников. Реализация проекта, отмечают в мэрии, не потребует денег из городского бюджета, так как осуществляется в рамках соглашения между областным Минобром и концессионером.

Сейчас на стройплощадке работы не проводятся. Строительства объектов, говорят в мэрии, зависит от финансирования из вышестоящих бюджетов, так как такие проекты требуют значительных вложений.