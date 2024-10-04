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Образование эксклюзив «Битва за гардероб»: толпа детей застряла в очереди за одеждой — видео из новосибирской школы

«Битва за гардероб»: толпа детей застряла в очереди за одеждой — видео из новосибирской школы

В мэрии уточнили, что после инцидента потоки школьников начали контролировать

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4 комментария

Дети шли в гардероб

В Новосибирске в школе № 206 образовалась давка. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в группе «Вдоль по Выборной» во «ВКонтакте».

— 21-й век. Новосибирск. 206-я школа. Битва за гардероб, — написала автор видео.

В коридоре образовалась давка, ролик стал расходиться по соцсетям на прошлой неделе

Как рассказали редакции НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска, ситуация, которая попала на видео, была единичным случаем. После этого администрация школы приняла меры, чтобы не допустить повторения.

— После последнего урока по расписанию, учитель-предметник провожает свой класс в школьный гардероб, помогая работнику гардероба координировать поток детей, уходящих из школы, и детей, пришедших на уроки во вторую смену, — объяснили в мэрии города.

Жалоб на давку от родителей или школьников не поступало.

Школа № 206 по проектной наполняемости рассчитана на 700 учеников. В 2024–2025 году там учатся 1934 школьника в две смены.

На улице Выборной есть еще одна школа — МБОУ СОШ № 189. До конца года планируют завершить проектирование дополнительного здания этой школы. Так хотят решить проблему переполненности школ на этой территории. Начало строительно-монтажных работ нового здания запланировано на начало 2025 года.

Одна из самых переполненных школ в Новосибирске находится на Плющихе. Родители там пытаются привлечь внимание к проблеме, но иногда это выходит боком для них. Одну из таких историй журналисту НГС рассказала многодетная мама Анна Сергина.

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Комментарии
7
Гость
16 минут
Новая единица измерения - толпа !
Гость
15 минут
Дети спешат к знаниям
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