«Битва за гардероб»: толпа детей застряла в очереди за одеждой — видео из новосибирской школы

Дети шли в гардероб Источник: Вдоль по Выборной / «ВКонтакте»











В Новосибирске в школе № 206 образовалась давка. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в группе «Вдоль по Выборной» во «ВКонтакте».

— 21-й век. Новосибирск. 206-я школа. Битва за гардероб, — написала автор видео.

В коридоре образовалась давка, ролик стал расходиться по соцсетям на прошлой неделе Источник: Вдоль по Выборной / «ВКонтакте»

Как рассказали редакции НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска, ситуация, которая попала на видео, была единичным случаем. После этого администрация школы приняла меры, чтобы не допустить повторения.

— После последнего урока по расписанию, учитель-предметник провожает свой класс в школьный гардероб, помогая работнику гардероба координировать поток детей, уходящих из школы, и детей, пришедших на уроки во вторую смену, — объяснили в мэрии города.

Жалоб на давку от родителей или школьников не поступало.

Школа № 206 по проектной наполняемости рассчитана на 700 учеников. В 2024–2025 году там учатся 1934 школьника в две смены.

На улице Выборной есть еще одна школа — МБОУ СОШ № 189. До конца года планируют завершить проектирование дополнительного здания этой школы. Так хотят решить проблему переполненности школ на этой территории. Начало строительно-монтажных работ нового здания запланировано на начало 2025 года.