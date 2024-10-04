Дни самоуправления и подарки: в Новосибирске празднуют День учителя — онлайн-трансляция

В Новосибирске сегодня, 4 октября, во многих школах празднуют День учителя. Официально праздник приходится на субботу, 5 октября. Ученики поздравляют своих наставников, а в некоторых школах проходит день самоуправления. НГС начинают праздничную онлайн-трансляцию.
День учителя — прекрасный повод позвонить своим любимым педагогам. Сделать это совсем не страшно. Журналист 74.RU Артем Краснов раздобыл номер телефона любимого классного руководителя, собрался с духом и позвонил. Приводим его рассказ от первого лица.
Читатели НГС вспомнили, как проводили день самоуправления у себя в школах.
— В мое время день самоуправления был, интересно, весело. Была завучем и вела математику, заполняли журнал — «бумажный». По профессии я — педагог. С наступающим праздником всех причастных! — написала читательница.
— Да, я помню, как учили учеников, и мне все говорили учителя, что мне нужно быть педагогов, но я выбрала другую сферу, — поделилась читательница Алена.
— Я в этот день в 9-м классе была директором школы. Мне понравилось, — поделилась сибирячка.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил учителей и дошкольных работников. На этой неделе почетными грамотами мэрии и благодарностями отметили педагогов и руководителей образовательных организаций.
— Система образования города Новосибирска — одна из лучших в стране, это подтверждают федеральные эксперты, а также отличные результаты, которые демонстрируют наши выпускники на Едином государственном экзамене. По итогам 2024 года 152 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, девять человек — мультистобалльники, кроме того, в этом году у нас более 1200 медалистов, — отметил мэр Кудрявцев. — Спираль цифровизации развивается все быстрее, но ни одна технология не в состоянии заменить прямой контакт педагога и ученика. Дорогие учителя! Примите слова благодарности и признательности за то, что вкладываете в наших детей не только знания и опыт, но и свою душу и сердце!
Стоимость подарков ко Дню учителя за год выросла. Такие исследования провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. В среднем родители тратят на подарки — 3 тысячи рублей. В 2023 году средняя стоимость была 2300 рублей.
Для примера, в Москве в этом году подарок учителю обойдется классным фондам в 4500 рублей, в Санкт-Петербурге — в 3500 рублей. Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (62%), подарочные сертификаты (30%), наборы чая, кофе и/или конфет (24%).
А как вы относитесь ко дню самоуправления?
Во многих школах сегодня будет день самоуправления. Когда учителя становятся учениками, а ученики старших классов — учителями. Дети заранее готовят уроки и задания.