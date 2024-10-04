Дни самоуправления и подарки: в Новосибирске празднуют День учителя — онлайн-трансляция

— Система образования города Новосибирска — одна из лучших в стране, это подтверждают федеральные эксперты, а также отличные результаты, которые демонстрируют наши выпускники на Едином государственном экзамене. По итогам 2024 года 152 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, девять человек — мультистобалльники, кроме того, в этом году у нас более 1200 медалистов, — отметил мэр Кудрявцев. — Спираль цифровизации развивается все быстрее, но ни одна технология не в состоянии заменить прямой контакт педагога и ученика. Дорогие учителя! Примите слова благодарности и признательности за то, что вкладываете в наших детей не только знания и опыт, но и свою душу и сердце!