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Образование Дни самоуправления и подарки: в Новосибирске празднуют День учителя — онлайн-трансляция

Дни самоуправления и подарки: в Новосибирске празднуют День учителя — онлайн-трансляция

Официально праздник в этом году пришелся на субботу

1 435
4 комментария

В Новосибирске сегодня, 4 октября, во многих школах празднуют День учителя. Официально праздник приходится на субботу, 5 октября. Ученики поздравляют своих наставников, а в некоторых школах проходит день самоуправления. НГС начинают праздничную онлайн-трансляцию.

День учителя — прекрасный повод позвонить своим любимым педагогам. Сделать это совсем не страшно. Журналист 74.RU Артем Краснов раздобыл номер телефона любимого классного руководителя, собрался с духом и позвонил. Приводим его рассказ от первого лица.

Читатели НГС вспомнили, как проводили день самоуправления у себя в школах.

— В мое время день самоуправления был, интересно, весело. Была завучем и вела математику, заполняли журнал — «бумажный». По профессии я — педагог. С наступающим праздником всех причастных! — написала читательница.

— Да, я помню, как учили учеников, и мне все говорили учителя, что мне нужно быть педагогов, но я выбрала другую сферу, — поделилась читательница Алена.

— Я в этот день в 9-м классе была директором школы. Мне понравилось, — поделилась сибирячка.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил учителей и дошкольных работников. На этой неделе почетными грамотами мэрии и благодарностями отметили педагогов и руководителей образовательных организаций.

— Система образования города Новосибирска — одна из лучших в стране, это подтверждают федеральные эксперты, а также отличные результаты, которые демонстрируют наши выпускники на Едином государственном экзамене. По итогам 2024 года 152 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, девять человек — мультистобалльники, кроме того, в этом году у нас более 1200 медалистов, — отметил мэр Кудрявцев. — Спираль цифровизации развивается все быстрее, но ни одна технология не в состоянии заменить прямой контакт педагога и ученика. Дорогие учителя! Примите слова благодарности и признательности за то, что вкладываете в наших детей не только знания и опыт, но и свою душу и сердце!

Стоимость подарков ко Дню учителя за год выросла. Такие исследования провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. В среднем родители тратят на подарки — 3 тысячи рублей. В 2023 году средняя стоимость была 2300 рублей.

Для примера, в Москве в этом году подарок учителю обойдется классным фондам в 4500 рублей, в Санкт-Петербурге — в 3500 рублей. Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (62%), подарочные сертификаты (30%), наборы чая, кофе и/или конфет (24%).

В праздничный день хочется вспоминать истории про хороших учителей. В прошлом году, например, лучшей учительницей в стране стала Наталья Смарыгина из Барнаула. Коллеги из издания NGS22.RU узнали историю учительницы, которой в 2016 году поставили страшный диагноз.

А как вы относитесь ко дню самоуправления?

Это хорошая традиция
Надо готовиться к ЕГЭ, а не ерундой заниматься
Мне совсем без разницы
Расскажу в комментариях

Во многих школах сегодня будет день самоуправления. Когда учителя становятся учениками, а ученики старших классов — учителями. Дети заранее готовят уроки и задания.

Расскажите, как вы празднуете День учителя, присылайте фото, видео и поздравления

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
4
Митёк
37 минут
Ура праздник нашего вымирания
Гость
1 час
Шаталова! Ты чо??? Сегодня День гражданской обороны!!!
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