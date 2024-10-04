Гении на месте? Попробуйте ответить без ошибок на 10 вопросов — спорим, у вас вряд ли получится

Говорят, что на пятьдесят миллионов человек приходится лишь один гений. Но глядя на результаты наших тестов на эрудицию, мы каждый раз убеждаемся, что немалая доля наших читателей отличается завидными знаниями обо всём на свете. Если это про вас, то пришло время вновь доказать, что вы разбираетесь во всех темах — от литературы до животного мира. Справитесь?