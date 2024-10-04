Гении на месте? Попробуйте ответить без ошибок на 10 вопросов — спорим, у вас вряд ли получится

Говорят, что на пятьдесят миллионов человек приходится лишь один гений. Но глядя на результаты наших тестов на эрудицию, мы каждый раз убеждаемся, что немалая доля наших читателей отличается завидными знаниями обо всём на свете. Если это про вас, то пришло время вновь доказать, что вы разбираетесь во всех темах — от литературы до животного мира. Справитесь?
Как вомбаты защищают свои норы от хищников?
Очень громким криком
Своей пятой точкой
Делают рядом норы-ловушки
Ядовитыми когтями
Первое место по численности населения занимает то Китай, то Индия. А какая страна находится на третьем месте?
Россия
Пакистан
Индонезия
США
При какой температуре кипит вода высоко в горах?
При температуре выше 100 градусов
При температуре ниже 100 градусов
Так же при температуре 100 градусов
На большой высоте вода вообще не кипит
Зачем самка богомола откусывает голову самцу после спаривания?
Это миф — самки богомолов не откусывают голову самцам
После спаривания богомол первым становится агрессивным и нападает на самку
Съеденный самец помогает самке отложить больше яиц
Во время спаривания у самки богомола просыпается неконтролируемая агрессия
Сколько лет прожил Михаил Юрьевич Лермонтов?
16 лет
26 лет
36 лет
46 лет
Какой пролив разделяет Россию и США?
Берингов пролив
Магелланов пролив
Ла-Манш
Татарский пролив
Сколько всего у котов пальцев?
20
16
18
24
Полярная звезда, одна из самых ярких точек на ночном небе, находится в созвездии…
Орел
Кассиопея
Большая Медведица
Малая Медведица
В честь какого бога получил свое название Плутон?
Бога кузнечного дела
Бога путешествий
Бога ночной темноты
Бога подземного царства
Флаг какой страны единственный не имеет прямоугольной формы?
Флаг Шри-Ланки
Флаг Камбоджи
Флаг Непала
Флаг Зимбабве