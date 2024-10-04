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Гении на месте? Попробуйте ответить без ошибок на 10 вопросов — спорим, у вас вряд ли получится

Пришло время проверить свои знания на прочность

2 207
7 комментариев

Пришло время пораскинуть мозгами

Говорят, что на пятьдесят миллионов человек приходится лишь один гений. Но глядя на результаты наших тестов на эрудицию, мы каждый раз убеждаемся, что немалая доля наших читателей отличается завидными знаниями обо всём на свете. Если это про вас, то пришло время вновь доказать, что вы разбираетесь во всех темах — от литературы до животного мира. Справитесь?

ТЕСТПройден 1041 раз
1 / 10

Как вомбаты защищают свои норы от хищников?

  • Очень громким криком

  • Своей пятой точкой

  • Делают рядом норы-ловушки

  • Ядовитыми когтями

2 / 10

Первое место по численности населения занимает то Китай, то Индия. А какая страна находится на третьем месте?

  • Россия

  • Пакистан

  • Индонезия

  • США

3 / 10

При какой температуре кипит вода высоко в горах?

  • При температуре выше 100 градусов

  • При температуре ниже 100 градусов

  • Так же при температуре 100 градусов

  • На большой высоте вода вообще не кипит

4 / 10

Зачем самка богомола откусывает голову самцу после спаривания?

  • Это миф — самки богомолов не откусывают голову самцам

  • После спаривания богомол первым становится агрессивным и нападает на самку

  • Съеденный самец помогает самке отложить больше яиц

  • Во время спаривания у самки богомола просыпается неконтролируемая агрессия

5 / 10

Сколько лет прожил Михаил Юрьевич Лермонтов?

  • 16 лет

  • 26 лет

  • 36 лет

  • 46 лет

6 / 10

Какой пролив разделяет Россию и США?

  • Берингов пролив

  • Магелланов пролив

  • Ла-Манш

  • Татарский пролив

7 / 10

Сколько всего у котов пальцев?

  • 20

  • 16

  • 18

  • 24

8 / 10

Полярная звезда, одна из самых ярких точек на ночном небе, находится в созвездии…

  • Орел

  • Кассиопея

  • Большая Медведица

  • Малая Медведица

9 / 10

В честь какого бога получил свое название Плутон?

  • Бога кузнечного дела

  • Бога путешествий

  • Бога ночной темноты

  • Бога подземного царства

10 / 10

Флаг какой страны единственный не имеет прямоугольной формы?

  • Флаг Шри-Ланки

  • Флаг Камбоджи

  • Флаг Непала

  • Флаг Зимбабве

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Комментарии
7
1a2b3c
1 час
полярная звезда самая яркая? всю редакцию на пересдачу!
Гость
1 час
Знание ФАКТОВ и гениальность почти нигде не соприкасаются, выбирайте выражения!
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