Жал руку Путину, мечтает спасать жизни: новосибирский десятиклассник вошел в ТОП-30 лучших школьников страны

Глеб интересуется генетикой и планирует развиваться в этой области Источник: NGS.RU











Глеб Егоренков, ученик девятого класса лицея № 22 «Надежда Сибири» в Новосибирске, оказался среди 30 лучших школьников России и получил возможность лично пообщаться с президентом Владимиром Путиным на тему будущего генетики. Глеб увлекается биологией и химией, мечтая в будущем заниматься генетическими исследованиями в России. Он участвует в олимпиадах и образовательных форумах. В прошлом году Егор стал героем «Народной премии НГС». Рассказываем о нем в нашем видео.

Глеб Егоренков оказался среди 30 лучших школьников России Источник: NGS.RU

Мама Глеба, Наталья Егоренкова, воспитывает его одна и работает уборщицей на двух работах. Несмотря на трудности, она вкладывает все усилия в образование сына. По её словам, поддержка семьи и стремление к знаниям — главные принципы, по которым она воспитывает Глеба. В их семье принято обсуждать все проблемы и поддерживать друг друга, что помогает мальчику справляться с трудностями и стремиться к своим целям.

Глеб рассказал, что его особенно заинтересовала генетика из-за её огромного потенциала для будущего медицины и биологии. Он планирует развиваться в этой области, несмотря на законодательные ограничения и сложности, которые сегодня стоят перед этой наукой.

Этот талантливый подросток продолжает вдохновлять окружающих своей целеустремлённостью и глубокими знаниями, а поддержка мамы и семьи играет важную роль в его успехах.