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Жал руку Путину, мечтает спасать жизни: новосибирский десятиклассник вошел в ТОП-30 лучших школьников страны

Его мама работает на двух работах, чтобы сын мог получить качественное образование и добиться успеха

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1 комментарий

Глеб интересуется генетикой и планирует развиваться в этой области

Глеб Егоренков, ученик девятого класса лицея № 22 «Надежда Сибири» в Новосибирске, оказался среди 30 лучших школьников России и получил возможность лично пообщаться с президентом Владимиром Путиным на тему будущего генетики. Глеб увлекается биологией и химией, мечтая в будущем заниматься генетическими исследованиями в России. Он участвует в олимпиадах и образовательных форумах. В прошлом году Егор стал героем «Народной премии НГС». Рассказываем о нем в нашем видео.

Глеб Егоренков оказался среди 30 лучших школьников России

Мама Глеба, Наталья Егоренкова, воспитывает его одна и работает уборщицей на двух работах. Несмотря на трудности, она вкладывает все усилия в образование сына. По её словам, поддержка семьи и стремление к знаниям — главные принципы, по которым она воспитывает Глеба. В их семье принято обсуждать все проблемы и поддерживать друг друга, что помогает мальчику справляться с трудностями и стремиться к своим целям.

Глеб рассказал, что его особенно заинтересовала генетика из-за её огромного потенциала для будущего медицины и биологии. Он планирует развиваться в этой области, несмотря на законодательные ограничения и сложности, которые сегодня стоят перед этой наукой.

Этот талантливый подросток продолжает вдохновлять окружающих своей целеустремлённостью и глубокими знаниями, а поддержка мамы и семьи играет важную роль в его успехах.

Ранее мы рассказывали о юном сибиряке, который стал первым призером чемпионата России по настольному теннису из Сибири.

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
для холопа нет большего счастья, чем гордиться, что барин похвалил
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