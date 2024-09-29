Речитатив среди пробирок. Студенты-фармацевты сняли клип в лаборатории вуза

Съемки проходили в пяти локациях Источник: Дарья Баракова











Говорят, студенчество — самое яркое время в жизни. Энергия бьет ключом — хочется пробовать себя в новых сферах, заниматься творчеством, делать первые шаги в науке. Всё это могут совмещать студенты Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. Здесь поддерживают самые смелые идеи ребят и помогают в их реализации. Так, например, студентка Даша Баракова записала рэп-композицию «Работай» и сняла клип прямо в лаборатории вуза. Девушка рассказала о съемках.

Химия и биология приглянулись Даше еще в школе. Девушка решила поступать на фармацевта, чтобы зацепить еще несколько наук — изучить анатомию, физику, математику. Смысла покорять столицу не увидела, выбрала Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет — единственный в своем роде.

Будущие фармацевты занимаются не только учебой и научной деятельностью, но и творчеством Источник: Дарья Баракова











— Самая сильная фармацевтическая школа страны — в Санкт-Петербурге, — говорит студентка. — Целый вуз для изучения одного направления. Много мест для поступления, много баз для практики, сильные преподаватели. В то время как в Москве это всего лишь факультет при медицинском университете.

Одна из особенностей СПХФУ — студентов отправляют на практику уже с первого курса. Они изучают устройство аптеки, ее помещения, помогают фармацевтам «руками» под руководством заведующей.

— Запомнилась практика в Лемболово, — вспоминает студентка. — Университет вывозит студентов за пределы города на базу, где выращивают редкие лекарственные растения. В течение трех недель мы изучаем их полезные свойства, собираем и проводим заготовку для дальнейшей работы с ними уже в университете. Много гуляем, исследуем лес и делаем гербарии. Это очень познавательно и весело.

Идея записать творческую композицию и показать ее публике у Даши появилась в сентябре 2023 года. Студентка загорелась желанием создать трек, который расскажет, как важно трудиться, работать над собой. Это и есть тот самый путь к успеху. Получился своеобразный крик души.

В СПХФУ поддерживают идеи студентов Источник: Дарья Баракова











— Эта песня в первую очередь для меня — напоминание о том, что всего в жизни можно достичь упорным трудом, — рассказывает она. — Если нет возможностей или ярко выраженного таланта. Главное — не лениться. В песне звучат строчки: «Возможно, ты молод или старик, это неважно…» В любом возрасте у человека есть мечты и цели. У трека нет возрастной категории. Он для всех, кто мечтает, а это важно делать в любом возрасте.

Для съемок выделили лабораторию, реактивы и необходимую технику Источник: Дарья Баракова











— Многие думают, что есть какой-то волшебный способ, «таблетка», которую съел — и резко похудел, выучил все языки мира, выиграл Олимпиаду. Ребята, ее нет — результат зависит от вашего труда, — говорит Даша.

Когда песня была записана, команда решила визуализировать композицию. А где снять клип, если не в стенах родного вуза? Студентка признаётся: не все поверили в серьезность ее проекта. Но заведующий кафедрой Михаил Александрович Радин и проректор по воспитательной работе Станислав Викторович Стрелков сразу дали согласие на съемку клипа. Для Даши выделили лабораторию, реактивы, технику и двух лаборантов. Съемки проходили во время учебного года — шли занятия, но сотрудникам разрешили участвовать в процессе без ограничений по времени.

— Мне очень повезло, что университет так поддержал меня. Надо признать, что без их помощи я бы не справилась, — вспоминает студентка.

В клипе пять локаций сменяют друг друга. На съемку ушло около 12 часов. Даша написала сценарий, подготовила локации и образы. Видеограф отвечал за съемку, свет и монтаж. Со съемочным процессом также помогали друзья Даши и студенты СПХФУ: делились контактами знакомых, искали костюмы.

— Изначально ребята смеялись, когда я говорила, что пишу свою песню. Я говорила им об этом с октября по март почти каждый день, но когда они ее услышали, сказали, что я молодец — не ожидали такого результата. Мне было очень приятно, — вспоминает студентка.

Для Даши это первая творческая работа, но точно не последняя. Так, в середине августа у девушки выходит новая песня «Лето, море и песок», посвященная семье. Всю информацию о творчестве Даша выкладывает в свой телеграм-канал.

В СПХФУ учится много талантливых ребят — история Даши не единственная. Руководство поддерживает студентов и помогает раскрыть их потенциал в разных сферах. Главное, говорят здесь, не бояться предлагать идеи, а с реализацией помогут.

Помогали Дарье студенты и друзья Источник: Дарья Баракова











— Мы всеми силами стараемся просвещать студентов: информируем их о мероприятиях по всей России, в которых они могли бы проявить себя, и отправляем ребят для участия в них, поддерживаем все начинания. Ведь правда, пока сам не попробуешь, не узнаешь, что тебе близко и в чём ты хорош! Наши студенты активно участвуют в международных конкурсах, ездят на соревнования по всей стране и показывают всем вокруг, на что способны, — рассказывает начальник отдела воспитательной работы ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России Мария Кужарова.

На базе СПХФУ есть множество студенческих организаций, которые помогут раскрыть себя с разных сторон в свободное от учебы время. Можно записаться в студенческий совет, профком студентов, интеллектуальный и экскурсионный клубы, ансамбль народного танца «Импровиз», команду чирлидинга «ЧирБерриз», «Движение первых», студенческий спортивный клуб «ФАРМ», волонтерское сообщество, военно-патриотический клуб. Для тех, кто хочет сосредоточиться на науке, в университете предоставляют все возможности.