Сложный тест по географии: на 10 из 10 ответит лишь каждый пятый

Герой одной известной песни уехал в Петербург, а приехал в Ленинград. Чтобы с нами ничего подобного не произошло, мы решили освежить в памяти столицы разных стран. Понятно, что в некоторых случаях их очень сложно забыть: в России — Москва, там Кремль, в КНДР — Пхеньян, там всегда солнечно. Со столицей Ватикана вообще не ошибешься — это город-государство. Но что насчет остальных? Вы уверены, что знаете столицы всех стран на свете? Механика этого теста проста как никогда: мы вам название страны, а вы — выбираете правильный, на ваш взгляд, ответ.
Филиппины
Манила
Кесон-Сити
Давао
Калукан
Турция
Анталья
Стамбул
Анкара
Измир
ОАЭ
Дубай
Абу-Даби
Шарджа
Фуджейра
Австралия
Сидней
Мельбурн
Брисбен
Канберра
Канада
Торонто
Оттава
Ванкувер
Калгари
Греция
Рим
Афины
Иерихон
Луксор
Пакистан
Исламабад
Карачи
Лахор
Фейсалабад
Словения
Белград
Сараево
Приштина
Любляна
Португалия
Порту
Вила-Нова-ди-Гая
Лиссабон
Брага
Индонезия
Дели
Джакарта
Доха
Дакка