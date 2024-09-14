«Даже курилка пустует»: новосибирские студенты забросили тусовки и замыкаются на учёбе — что происходит с молодёжью

Выпускники и старшекурсники говорят, что молодежь на тусовки сейчас не вытащишь Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











В последние годы студенческая жизнь претерпела значительные изменения, и всё большее число студентов младших курсов предпочитают проводить время в уединении. По крайней мере, так говорят старшекурсники и выпускники прошлых лет, которые с ностальгией вспоминают о шумных посиделках в общагах, где царила атмосфера разгульного веселья. По их же словам, сегодня молодежь выбирает другой путь: вместо вечерних тусовок с алкоголем — уединение в стенах своих комнат. НГС поговорил со студентами и узнал у психологов, почему их образ жизни так изменился.

Алкоголь и тусовки заменили учеба и настолки

Студенты старших курсов и выпускники вузов последних лет отмечают, что привычная студенческая жизнь претерпела значительные изменения. Свыкнуться с этим многим тяжело, а понять — еще сложнее.

— Мы постоянно собирались в общаге или рядом с общагой, пили до утра, а потом пьяные шли на пары. Это было очень круто, эти ощущения ничто не заменит. Сейчас все изменилось: каждый год в общагу заезжают первокурсники, и с каждым годом всё хуже. Они какие-то закрытые, на своей волне, — рассказал НГС студент 5 курса Новосибирского педуниверситета (НГПУ) Роман.

По словам парня, изменения стали замечать примерно два–три года назад. До этого новым студентам вуза устраивали так называемое посвящение: собирали большую компанию, покупали несколько бутылок водки и шли на определенную точку, которая находится на территории студгородка.

— Всегда все шли очень охотно, хотели погрузиться в новую жизнь вдали от родителей. В последние несколько лет их не выманишь из комнаты не то что на пьянку, а даже в курилку. Сейчас все курят «дудки», поэтому курилка рядом с общагой тоже практически всегда пустует, — сокрушается Роман.

Вчерашние школьники, отмечают старшекурсники, предпочитают сидеть в комнатах и учиться Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Согласился с Романом и Вадим, который окончил НГПУ три года назад. Прожив в общежитии 5 лет, он взял ипотеку недалеко от вуза — ему нравится этот район. Периодически он проходит мимо студенческого городка и отмечает, что на него накатывает грусть.

— Идешь мимо общаг, а они как будто все нежилые. Как всё поменялось всего за несколько лет! — отмечает Вадим. — У главного корпуса «педа» есть целый ряд лавочек, в конце лета и в начале осени они всегда были забиты до отказа. Сейчас идешь мимо — никого, только мамы с колясками. Даже по вечерам и в выходные никого нет.

Подтвердили такую тенденцию и студенты старших курсов Новосибирского технического университета (НГТУ). Студентка 4 курса Мария отметила, что студенты как будто стали более серьезно относиться к учёбе, поэтому «не тусуются».

— Они все стали какие-то зажатые, что ли. Они серьезно поступили в вуз, чтобы учиться. Многие из них, по их же словам, никогда не пробовали алкоголь и боятся это делать. С одной стороны — это, конечно, хорошо, с другой — очень странно. Особенно это касается мальчиков. Не понимаю, в какой момент произошёл этот надлом. Иногда общаемся на эту тему с друзьями. Видимо, наше время действительно прошло, — шутит Мария.

Магистрант НГТУ Валерий отметил, что первокурсники продолжают тусоваться, но не так, как раньше. У них теперь, по словам парня, «свои приколы».

— Я хоть и магистрант, но в общаге уже год не живу. Ребята рассказывают, что перваки тусуются, но своими отдельными компаниями. Они по-прежнему пьют, но не водку или что-то крепкое, а сидр или пиво. При этом многие играют в настолки, что в наше время на тусовке было бы непозволительно: убийцы вайба — гитары и настолки, это моё мнение, — объяснил Валерий.

«Поступал, чтобы учиться. Отчислят — заберут в армию»

Студент 2 курса НГПУ Александр (имя изменено) в общежитии не живет, родители снимают ему квартиру, но часто приходит туда в гости к одногруппникам.

— Не знаю, как тут что было раньше, но общагу я представлял именно как место, где все постоянно пьют, веселятся. На деле оказалось не совсем так. Это достаточно спокойное место, где можно заниматься учебой, почти никто не шумит. Ребята если и пьют, то либо тихонечко у себя в комнатах, либо идут к кому-нибудь, у кого есть квартира. Например, ко мне, — рассказывает Александр.

Некоторые считают, что нынешние студенты загружены сильнее, чем их предшественники Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Парень предполагает, что студенты стали меньшее веселиться и больше учиться из-за ситуации в стране: никто не хочет угодить в армию.

— Лично я реально поступал, чтобы учиться. Не хочется, чтобы отчислили на первой же сессии из-за того, что я ничего не делал и только пил. Отчислят — заберут в армию, а я этого не хочу. Думаю, другие тоже не очень горят желанием, — отмечает Александр.

Немного другого мнения придерживается его друг Иван. По его мнению, суть проблемы кроется в том, что современная молодежь сильно ударилась в саморазвитие и совершенно забыло об отдыхе.

— У меня почти все одногруппники днем учатся, вечером работают, когда им отдыхать и тусоваться? Кто-то хочет просто хотя бы базово закрывать свои «хотелки», у кого-то бедные родители, которые не переводят деньги. Мне кажется, они и рады бы были выпить и повеселиться, но обстоятельства не дают им этого делать, — предположил Иван.

Первокурсник НГТУ Георгий заселился в общежитие совсем недавно, но уже успел ознакомиться с местным колоритом. И он заметил, что люди в общагах по-прежнему пьют, и далеко не только сидр.

— Не знаю, по-моему, это бред: тут пьют и первокурсники, и старшие курсы. Все тусуются, как в общаге, так и на улице, и во всяких заведениях. Ничего подобного не заметил. Может, в каких-то других универах такое действительно наблюдается, у нас — нет, — подчеркнул Георгий.

«Дело в смещении формы взаимодействия»

Психолог считает, что всё дело в доступности мессенджеров — молодежи не обязательно встречаться лично Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Как объяснила корреспонденту НГС клинический психолог Юлия Деревяга, несмотря на кажущиеся внешние изменения, сами студенты не поменялись. Дело, по её мнению, заключается в изменении образа жизни, информационной переполненности и смещении формы взаимодействия молодых людей.

— Раньше доступ к интернету, мессенджерам был затруднен или вовсе не было возможности общаться по средствам сети, многие находили друг друга, «сбиваясь в кучки», то есть очно и в большие группы. Сейчас же достаточно открыть телефон/ноутбук, и все, с кем хочется пообщаться, доступны, — объясняет Юлия Деревяга. — К тому же сказывается общий информационный перегруз: учеба, тонны новостей из сети переутомляют, поэтому все чаще молодые люди устраивают спокойные посиделки или вовсе отвлекаются от привычных обыденных вещей настольными играми.

Раньше функцию настолок, по словам психолога, выполняли книги, давая абстрагироваться от забот и уходить в фантазийные миры.

Клинический психолог Роман Лобастов считает, что такие изменения в мировоззрении современных студентов — результат хорошего и качественного воспитания со стороны родителей.

— Если это и психологический феномен, то он совершенно замечательный. Получается, что люди меняются. Воспитание никто не отменял. Это означает, что мы — взрослые — делаем что-то хорошее, это наше влияние. Если дети хотят учиться и отказываются от сомнительных удовольствий — это хороший знак. Значит, что у нас у всех есть будущее, — говорит психолог.

«Должны сделать себя сами»

Психолог-психотерапевт Валерия Кумпф придерживается немного другого мнения. Специалист полагает, что у современной молодежи — тех, кто родились после 2005 года, — есть наглядный пример того, как делать не надо.

— Дети, рожденные в начале 2000-х, дорвались до гаджетов самые первые, и у них это проассоциировалось с бездельем. Они именно олицетворение бездействия, более ленивые. На них посмотрев все, кто родился после 2005 года, увидели, что в интернете можно не только бесполезно проводить время, но и зарабатывать. Именно поэтому у нас сейчас очень много молодых миллионеров, — говорит Валерия Кумпф.

По словам психолога, современная молодежь придерживается позиции, что они должны «сделать себя сами». Именно поэтому они отдают предпочтение учебе и самореализации, нежели тусовкам и алкоголю.

— Сейчас они, смотря на «двухтысячников», понимают, что надо играть, да не заигрываться. Надо пользоваться онлайн-жизнью, но понимать, что существует и реальность, и что ты сам в ответе за своё будущее, — подчеркнула Валерия Кумпф.

При этом специалист подтвердила, что парни относятся к учебе более ответственно еще и из-за перспективы армии после отчисления. В армию они не хотят и готовы усердно учиться.