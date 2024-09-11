Проблему решают несколько лет: почему в Новосибирске закрыли калитку у школы — дети вынуждены идти по проезжей части

В мэрии утверждают, что калитку не заварили, а закрыли на ключ Источник: читательница НГС











Власти признали проблемы с подходами к школе №195, где между руководством и родителями произошёл конфликт из-за закрытой калитки. В мэрии Новосибирска объяснили, что один из входов на территорию закрыли из-за требований безопасности.

Напомним, местные жители заявили о том, что калитку заварили, и из-за этого ученики вынуждены обходить школу по проезжей части. Родители переживают за безопасность детей.

В пресс-центре мэрии Новосибирска заявили, что что калитку никто не заваривал, она закрыта на ключ. Решение приняли в связи с нормами безопасности и антитеррористической защиты.

Источник: читательница НГС

В муниципалитете пояснили, что запасные калитки со стороны спортивной площадки и школьной линейки закрыты, а основной вход, обеспеченный освещением и видеонаблюдением, открыт и находится под охраной агентства безопасности. Ключи от закрытой калитки хранятся на вахте.

При этом в мэрии признали, что проблемы с подходом к школе действительно есть:

— На сегодняшний день на подходе к школе отсутствуют тротуарные дорожки и островки безопасности, нет освещения в темное время суток. На въезде и выезде установлены знаки «Жилая зона». Вопросы состояния подъездных путей к школе и пешеходных зон поднимались на протяжении ряда лет, но решения так и не были приняты, — объяснили в городской администрации.

Согласно заявлению властей, 16 августа проходило выездное совещание по вопросу безопасной дороги к школе. Было установлено, что запасные боковые калитки учреждения не отвечают требованиям безопасности.