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Образование «Кто хочет продолжить — это должно приветствоваться»: новосибирцы высказались об отказах в приёме в 10 классы

«Кто хочет продолжить — это должно приветствоваться»: новосибирцы высказались об отказах в приёме в 10 классы

С проблемой в этом году столкнулись многие ученики

1 085
16 комментариев

Как правило, в качестве отказов школы указывают низкий балл аттестата и плохие экзамены

Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают статью НГС о массовых отказах школьникам в поступлении в 10 классы. Родители рассказали, что детей зачисляют в старшую школу на основании конкурсных отборов. Некоторые читатели возмущены таким положением вещей, но есть и те, кто не видит в подобной системе ничего плохого. Мы собрали самые интересные комментарии к этому материалу.

Большинство комментаторов считает, что школы обязаны принимать в 10-е классы всех желающих. Отказы в получении образования они считают незаконными.

— У меня дочь не взяли в 10 класс, средний балл аттестата 4,1, плюс к отбору приплетают наличие грамот за внутришкольную работу. Директор предложила перейти в соседнюю школу. Хотя училась дочь по прописке, школа — соседний дом с нашим, — возмущается пользователь с ником Марпл Это Я.

— Кто хочет продолжить учебу в 10 классе — это должно приветствоваться. Дети сами делают выбор продолжить учебу в школе или идти в колледж. А так нарушают права детей, — уверен Гость.

Другие новосибирцы считают, что идти в 10-е классы и поступать в вузы должны не все.

— Так всех подряд тянут в институты — не могут все там учиться, так не бывает, для этого мало одного желания. Поэтому большая часть выпускников вузов некомпетентны и от них только вред, — считает Гость.

— Возникает всего два вопроса: может, ребёнок действительно не сможет учиться в 10 классе и сдать ЕГЭ? Хватает ли в школах помещений и главное учителей, чтобы дети могли учиться?

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Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске вузам не хватает мест в общежитиях.

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Комментарии
19
Bream
9 сентября 2024, 12:42
а может не надо за ребенка "на входе" решать - сможет он в 10 учиться или нет. есть экзамены, контрольные срезы. не сможет - отчислите. а то изначально "дверь закрыли". ишь ты выдумщики какие
Светлана В-ва
9 сентября 2024, 12:48
с вышкой конечно безумие, тянут туда всех. А с другой стороны кто задал такой тренд. Очнулись)
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