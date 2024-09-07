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Образование тест Знаний не хватит: если вы ответите хотя бы на 5 вопросов из 7, то вы точно гений

Знаний не хватит: если вы ответите хотя бы на 5 вопросов из 7, то вы точно гений

Даже если не найдете решения, откроете для себя много интересного

677
3 комментария

Всех знаний в школе не дадут, но мы поможем вам исправить пробелы

Нас окружает столько, казалось бы, очевидных и привычных вещей, что мы даже не задумываемся об их происхождении. А если хотим разобраться в вопросе, то лезем в поисковики, потому что без подсказок не обойтись. Но вместо этого можно полезть в наши тесты — такие, как, например, этот, и открыть для себя кое-что интересное. А заодно проверить свои знания. Как думаете, вы знаете всё на свете или вам еще предстоят открытия?

ТЕСТПройден 175 раз
Тест на общие знания
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Комментарии
3
StB
7 сентября 2024, 14:31
8/10, отнюдь не гений. А вот интересно, почему в шапке спрашивают за 5 из 7??
Коляныч 2.0
7 сентября 2024, 14:21
Литва установила на границе с Россией губы дракона.
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