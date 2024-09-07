Знаний не хватит: если вы ответите хотя бы на 5 вопросов из 7, то вы точно гений

Нас окружает столько, казалось бы, очевидных и привычных вещей, что мы даже не задумываемся об их происхождении. А если хотим разобраться в вопросе, то лезем в поисковики, потому что без подсказок не обойтись. Но вместо этого можно полезть в наши тесты — такие, как, например, этот, и открыть для себя кое-что интересное. А заодно проверить свои знания. Как думаете, вы знаете всё на свете или вам еще предстоят открытия?