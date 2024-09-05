«Идёшь и думаешь — хоть бы не задавили»: в школе закрыли калитку — новосибирцы возмущены

Дети вынуждены обходить школу по проезжей части Источник: читательница НГС











Жители Новосибирска высказались о конфликте между школой №195 на улице Владимира Высоцкого и родителями из-за закрытой калитки. Горожане заявляют, что вход на территорию учреждения заварили по предписанию мэрии, в школе эту информацию опровергают. НГС собрал самые интересные комментарии, которые читатели НГС оставили под публикацией.

Родители рассказали НГС, что теперь дети обходят угол школьного ограждения до имеющегося пешеходного перехода, по проезжей части, чрезмерно загруженной автомобилями. По их мнению, это угрожает жизни и здоровью учеников. Директор школы заявила, что калитку никто не заваривал — она закрыта на ключ и открывается только в чрезвычайных случаях.

Источник: читательница НГС

Многие новосибирцы в комментариях разделили возмущение с родителями:

— Как подобные меры защищают от инцидентов в школе – непонятно. Чем руководствуется департамент, рекомендуя те или иные меры, неизвестно. Пока складывается впечатление, что после каждого серьезного инцидента чиновникам просто надо что-то сделать, исключительно для отчёта, — выражает мнение пользователь с ником velius.

— Машин тьма, ходить там нервозно, только идёшь и думаешь — хоть бы не задавили, да грязью не обкатили, — пишет Татьяна 53.

— Город заборов. Сначала ставят их за деньги, потом недовольны остаются за свои же деньги, — возмущается Директор Завода.

— Видимо какое-то предписание было от мэрии. Не только в этой школе такая ситуация. У многих школ есть заборы, входы на территорию школы находятся в самых неудобных местах, чтобы попасть в школу учениками приходится обходить все здание. Все продумано максимально неудобно, — считает пользователь с ником Марпл это Я.

Тем не менее, есть и горожане, которые встали на сторону школы:

— У калитки нет пешеходного перехода, поэтому директор школы права, закрыв её. Если при открытой калитке школьник попадет под машину, администрация школы будет отвечать за это, — пишет ahsurv.

— Всё правильно директор сделал! Обойдите школы на «Родниках», сквозные входы-выходы перекрыты. Есть один вход, что лишает возможности всем подряд проходить по территории школы. Это, прежде всего, безопасность ваших детей, — утверждает Гость.