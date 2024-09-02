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Образование Когда у школьников будут каникулы? Календарь учебного года

Когда у школьников будут каникулы? Календарь учебного года

Первоклассники будут отдыхать больше всех

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4 комментария

Дети в этом году пошли в школу на день позже

Новый школьный год официально стартует сегодня, 2 сентября. По всей стране пройдут торжественные линейки и классные часы, приуроченные ко Дню знаний. Делимся расписанием учебного года и рассказываем, в какие даты ждать каникул.

В День знаний учителя проведут для школьников уроки мира, на которых расскажут о причинах конфликтов и как их избежать в будущем. Обычные занятия по учебному плану начнутся 3 сентября. Тем, кто учится по четвертям, ближайших каникул придется ждать семь недель. Когда они начнутся и будут другие дни отдыха — в одной картинке.

Школьники будут отдыхать в праздничные дни

Однако некоторые российские школьники учатся по триместрам. У них расписание будет отличаться.

Школа может сама менять даты каникул

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы. Они состоятся с 17 по 23 февраля 2025 года.

Стоит отметить, что это рекомендованные Министерством образования даты начала и окончания каникул. Изменения может вносить педсовет. Точное расписание лучше уточнять в своей школе.

Также школьники будут отдыхать в праздничные дни:

  • День народного единства — 4 ноября;

  • День защитника Отечества — 23 февраля (воскресенье);

  • Международный женский день — 8 марта (суббота);

  • День Весны и Труда — 1 мая;

  • День Победы — 9 мая.

Учебный план рассчитан на 35 недель, но школы вправе менять продолжительность в пределах 34–37 учебных недель. В целом по стране учебный год заканчивается 23 мая, но внеурочная деятельность может продлиться до 30 мая. Однако у девяти- и одиннадцатиклассников всё зависит от расписания выпускных экзаменов.

Ранее мы рассказывали, какие нововведения ждут школьников и их родителей. Теперь уроков истории станет больше, появятся новые обязательные предметы, а вот пользоваться телефоном без веской причины будет запрещено.

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Комментарии
4
иван-т
2 сентября 2024, 08:22
Уже устали учиться? Когда, когда же будут каникулы?????
Марпл Это Я
2 сентября 2024, 08:58
Длинные каникулы в этому учебном году получились
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