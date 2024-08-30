Прокуратура не подтвердила факты навязывания покупки школьной формы в определенных магазинах

В SAMM в августе собираются очереди Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Прокуратура Новосибирской области не нашла фактов навязывания покупки одежды в магазинах SAMM и «Непоседа». На магазины уже несколько лет поступают жалобы от родителей, которые покупают там форму для детей. Новосибирцы настаивают, что туда их отправляют в администрациях школ.

— Проведение в 2022 году органами прокуратуры области проверки фактов навязывания законным представителям обучающихся приобретения школьной формы в магазинах под брендом SAMM и «Непоседа» не установлено, — ответили на запрос НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Как добавили в ведомстве, в текущем году обращений от родителей по поводу подобных нарушений не поступали.