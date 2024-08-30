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Образование Прокуратура не подтвердила факты навязывания покупки школьной формы в определенных магазинах

Прокуратура не подтвердила факты навязывания покупки школьной формы в определенных магазинах

Родители жаловались, что в школах их отправляют в SAMM и «Непоседу»

174
3 комментария

В SAMM в августе собираются очереди

Прокуратура Новосибирской области не нашла фактов навязывания покупки одежды в магазинах SAMM и «Непоседа». На магазины уже несколько лет поступают жалобы от родителей, которые покупают там форму для детей. Новосибирцы настаивают, что туда их отправляют в администрациях школ.

— Проведение в 2022 году органами прокуратуры области проверки фактов навязывания законным представителям обучающихся приобретения школьной формы в магазинах под брендом SAMM и «Непоседа» не установлено, — ответили на запрос НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Как добавили в ведомстве, в текущем году обращений от родителей по поводу подобных нарушений не поступали.

Каждый год перед началом учебного года родители жалуются на разного рода поборы в школах города. В этом году скандал произошел в элитной гимназии «Горностай». НГС разбирался в конфликте.

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Комментарии
4
Голая правда
30 августа 2024, 10:52
А почему нужно быть обязательно в форме? Ну, ввести требования, чтобы там джинсы на заниженной талии нельзя, глубокие лифы нельзя, грязную одежду. Зачем запихивать всех в эти странные вещи?
Гость
30 августа 2024, 10:52
Если у родителей ума нет, считай калеки.
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