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Образование Наука и образование сегодня 2024 Не забуксует в сугробах, не встанет в минус 50: автобус для Арктики от конструкторов ЮУрГУ прошел испытания в Якутии

Не забуксует в сугробах, не встанет в минус 50: автобус для Арктики от конструкторов ЮУрГУ прошел испытания в Якутии

Ежегодно в Заполярье планируется поставлять сотни морозоустойчивых машин. Как они создавались?

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10 комментариев
Автобус для Арктики работает при экстремально низких температурах, запросто проходит по бездорожью и преодолевает водные преграды

Продолжаем знакомить читателей с невероятными изобретениями российских вузов и отправляемся в один из ведущих университетов Урала — ЮУрГУ, который завоевал авторитет своими высокотехнологичными разработками. На этот раз его ученые потеснили полярную авиацию. Инженеры Южно-Уральского госуниверситета нашли способ заменить вертолеты в условиях Крайнего Севера, в качестве альтернативы они создали автобус для Арктики, способный перевозить людей и грузы при температуре до -50 градусов и колесить по бездорожью, преодолевая без дозаправки до 600 км снежных или водных преград.

Над чудо-вездеходом трудились ученые и студенты-магистры различных подразделений и лабораторий университета. Новинку представили на форуме «Армия» и на выставке «Иннопром». После тестовых испытаний в Якутии первый макетный образец арктического автобуса прошел около девяти тысяч километров, а теперь готовится сойти с конвейера в рамках крупносерийного производства на автозаводе «Урал». Об истории создания уникальной машины и потенциале челябинского вуза рассказал директор НИИ «Опытное машиностроение» ЮУрГУ Рамиль Закиров.

Рамиль Закиров: «Салон автобуса напоминает отель на колесах для 22 человек. В нём есть кондиционер, а особая фишка — способность сохранять тепло. В кузове-фургоне с неработающим двигателем будет комфортно в течение суток»

— Рамиль Агзамович, как появилась идея создания автобуса для Арктики?

— Разработка новой машины — это совместный проект автозавода «Урал», Южно-Уральского госуниверситета и Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Арктический автобус является одним из ключевых изобретений для Уральского научно-образовательного центра. Мы выиграли грант на создание уникальной продукции — специального транспорта совместно с автозаводом «Урал». Сумма гранта была 250 миллионов рублей, софинансирование со стороны предприятия составило еще ровно столько же. Общая стоимость этого проекта — 500 миллионов рублей. В итоге был разработан арктический автобус по техническому заданию автозавода «Урал». Потребителями техники должны стать предприятия по добыче нефти, газа, леса. В таких машинах есть потребность и у МЧС. Этот автобус уникален на самом деле, в нём много неординарных технических решений, параметры работы машины при экстремально низких температурах — минус 50 градусов.

Арктический автобус является одним из ключевых изобретений для Уральского научно-образовательного центра

— В чём именно новизна вашего изобретения?

— Сегодня действительно есть машины, которые работают в условиях Крайнего Севера при низких температурах, но они ездят по зимнику, по дорогам. Наш автобус имеет проходимость по бездорожью и способен преодолевать неглубокие водные препятствия. Уникальность также в том, что в случае аварийных ситуаций жизнеобеспечения этого автобуса хватит более чем на сутки — люди смогут находиться внутри в комфорте, пока не придет помощь. В машине предусмотрены санузел, гардероб, розетки для зарядки гаджетов и так далее. Нами использованы особые виды отопителей. Технические решения позволяют заводить машину при глубоком минусе. Хочу отметить, что автобус изготавливался на базе шасси автозавода «Урал», и он имеет российский двигатель.

У арктического автобуса огромное функциональное значение. Это гражданская техника, востребованная в условиях Крайнего Севера

— Современный тренд — переход на отечественную технику и обеспечение технологического суверенитета страны. Как наука приходит на помощь российским предприятиям в этом плане?

— Все элементы автобуса для Арктики — российские. От отделки салона до его технического наполнения. Мы делали всевозможные расчеты, привлекали наших конструкторов, находили отечественных поставщиков и сумели локализовать производство. Это очень важно для автозавода «Урал», который знает, где и какие комплектующие заказывать и при этом не зависеть от курса валют. Допустим, морозоустойчивые материалы для обшивки салона мы заказывали в Нижнем Новгороде. Некоторые позиции — в Белоруссии. Всё наше, российское.

— Как испытывали машину и как она себя повела?

— Автобус испытывали на территории аэродрома Калачево примерно в течение двух недель. Это были ходовые испытания на протяжении тысяч километров. Такой первый тест-драйв нужен был, чтобы обнаружить детские болячки в механизмах и устранить их. Наш специалист буквально жил на аэродроме и находился рядом с водителями. После этого кое-какие моменты мы доработали. Затем были зимние испытания на полигоне в Якутии по инициативе МЧС. Автобус показал себя достойно. Сейчас машины готовы к серийному выпуску. Автозавод «Урал» сертифицирует технику и приступит к конвейерному производству. Насколько я знаю, спрос на эти машины есть.

Ход этой громады, несмотря на внушительные размеры и 400-сильный движок, на удивление плавный

— Насколько сложной была задача для команды ЮУрГУ и было ли страшно браться за проект?

— Конечно, проект амбициозный, масштабный. Для ЮУрГУ это очень интересная задача, у нас есть компетенции в разработке спецмашин. Наш вуз создает современную коммунальную технику, в том числе для уборки аэродромов, высокопрочные композитные материалы, модели двигателей для космических летательных аппаратов. Одним словом, всё для того, чтобы осваивать пространства от Северного полюса и до космоса. В некоторых позициях, например по ходовой части двигателей, мы сотрудничали с Бауманкой. Конструктивная разработка рам — это компетенция наших специалистов.

— Сколько работали над проектом и как отреагировала общественность на ваше изобретение?

— На создание автобуса в общей сложности ушло около трех лет. Мы представили его на форуме «Армия», затем на выставке «Иннопром». Привозили на показ спецтехники в Челябинске на площади перед Центром международной торговли на проспекте Ленина. На выставку автобус привезли на специальном трейлере. Когда машина с громадными колесами впервые пошла — это был восторг. Публика смогла оценить, что машина внешне смотрится очень красиво. Плюс такой мощный функционал. Ранее подобного транспорта в России действительно не было — с такими опциями для людей, с такой проходимостью и морозоустойчивостью.

Снизить вибрацию позволили специально разработанные широкопрофильные шины с низким внутренним давлением

— Арктический автобус — это не точка в ваших разработках для Крайнего Севера?

— Перспектива есть, мы разрабатываем еще две машины, проекты уже близятся к финишу, но пока сохраню интригу и не стану раскрывать детали. Тема — Арктика, но назначение уже другое. Ученые ЮУрГУ действительно создают много серьезных машин и не только. Каждый НИИ имеет свои лаборатории и сильных специалистов. Разумеется, мы привлекаем ко всем процессам студентов и работаем в коллаборации с другими вузами. Научно-исследовательский институт «Опытное машиностроение» — это университетское подразделение в составе передовой инженерной школы «Сердце Урала», созданной в прошлом году. Таких передовых школ в стране только 50, они есть только в ведущих вузах России. Это серьезное достижение нашего университета. Работа школы направлена на развитие отрасли двигателестроения и создание спецтехники нового поколения, включая разработку техники для умных городов и интеллектуальных систем управления спецтранспортом.

ПО ТЕМЕ
ЮУрГУ Ольга Вузова Инженерная школа
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Комментарии
10
кулькулятр
30 августа 2024, 10:46
В Арктике зимой до минус 70-ти.
Почётный гражданин Левосибирска
30 августа 2024, 10:49
Что только не придумают русские, лишь бы дороги не строить.
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