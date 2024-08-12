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Образование тест На эти 10 вопросов ответит любой школьник. А вы сможете?

На эти 10 вопросов ответит любой школьник. А вы сможете?

Кто не справится — первого сентября снова отправится за парту

2 385
17 комментариев
Так выглядит школьник, который набрал больше правильных ответов

Круглые отличники на месте? Если вы всегда гордились пятерками в дневнике, то пришла пора проверить, как хорошо вы помните школьную программу. А поможет в этом наш тест. Сможете ответить на десять вопросов по разным школьным предметам, ни разу не ошибившись?

ТЕСТПройден 723 раза
1 / 10
Выделите в этом предложении подлежащее и сказуемое:

Сонный Юра категорически не хотел идти в школу первого сентября.
  • «Сонный Юра» — подлежащее, «идти» — сказуемое
  • «Юра» — подлежащее, «не хотел идти» — сказуемое
  • «Юра» — подлежащее, «идти» — сказуемое
  • «Сонный Юра» — подлежащее, «не хотел идти» — сказуемое
2 / 10
Этот персонаж добр, честен, а также невероятно практичен — он буквально продумывает каждое действие наперед. Он постоянно трудится — ему принадлежит фраза «Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни». Возможно, в нем есть только один недостаток: он увел женщину у своего лучшего друга. Кто этот герой?
  • Андрей Болконский
  • Алексей Вронский
  • Григорий Печорин
  • Андрей Штольц
3 / 10
При этом правителе Россия вступила в Семилетнюю войну, разгромив армию прусского императора Фридриха II, которая ранее считалась непобедимой. Также во время правления был основан Московский университет, Петербургская академия художеств и первый публичный театр. Боясь государственного переворота, этот правитель постоянно переезжал из одного дворца в другой и плохо спал по ночам. О ком идет речь?
  • Елизавета Петровна
  • Петр II
  • Александр I
  • Екатерина II
4 / 10
Расставьте потребности человека от первичных к вторичным согласно пирамиде Маслоу:
  • Потребность в самоактуализации, потребность в безопасности, биологические потребности, потребность в уважении и престиже.
  • Потребность в безопасности, биологические потребности, потребность в уважении и престиже, потребность в самоактуализации.
  • Биологические потребности, потребность в безопасности, потребность в уважении и престиже, потребность в самоактуализации.
  • Биологические потребности, потребность в безопасности, потребность в самоактуализации, потребность в уважении и престиже.
5 / 10
Вспомните, сколько морей омывают берега России?
  • 4
  • 9
  • 12
  • 15
6 / 10
Как называется единица измерения работы?
  • Джоуль
  • Паскаль
  • Ньютон
  • Зарплата
7 / 10
Назовите самый легкий химический элемент:
  • Литий
  • Бор
  • Водород
  • Гелий
8 / 10
Что входит в состав процессора?
  • Арифметико-логическое устройство и устройство управления
  • Устройство для хранения информации
  • Устройства ввода информации
  • Устройства записи и чтения информации
9 / 10
Какой из перечисленных цветов не является основным в живописи?
  • Красный
  • Желтый
  • Синий
  • Зеленый
10 / 10
И напоследок: чем являются колючки у кактусов?
  • Видоизмененными плодами
  • Видоизмененными побегами
  • Видоизмененными листьями
  • Видоизмененными корнями

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Тест Тесты Школа Первое сентября Школьная программа Урок Школьники Образование Знания
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Комментарии
17
Гость
12 августа 2024, 10:10
Каждый школьник ответит??? Они сейчас не знают когда началась и закончилась ВОВ, и кто первый полетел в космос..а тут про пирамиду Маслоу и единицу измерения работы))) Вчера была статья про ЛЭП 10 киловатт....вот уровень современного образования.
Smykson
12 августа 2024, 11:14
"..Андрей Штольц.." - а чем он знаменит? В списке учёных, просветителей, политических деятелей (ни реальных, ни литературных) я не помню этого имени.
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