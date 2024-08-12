На эти 10 вопросов ответит любой школьник. А вы сможете?

Круглые отличники на месте? Если вы всегда гордились пятерками в дневнике, то пришла пора проверить, как хорошо вы помните школьную программу. А поможет в этом наш тест. Сможете ответить на десять вопросов по разным школьным предметам, ни разу не ошибившись?
Выделите в этом предложении подлежащее и сказуемое:
Сонный Юра категорически не хотел идти в школу первого сентября.
Сонный Юра категорически не хотел идти в школу первого сентября.
- «Сонный Юра» — подлежащее, «идти» — сказуемое
- «Юра» — подлежащее, «не хотел идти» — сказуемое
- «Юра» — подлежащее, «идти» — сказуемое
- «Сонный Юра» — подлежащее, «не хотел идти» — сказуемое
Этот персонаж добр, честен, а также невероятно практичен — он буквально продумывает каждое действие наперед. Он постоянно трудится — ему принадлежит фраза «Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни». Возможно, в нем есть только один недостаток: он увел женщину у своего лучшего друга. Кто этот герой?
- Андрей Болконский
- Алексей Вронский
- Григорий Печорин
- Андрей Штольц
При этом правителе Россия вступила в Семилетнюю войну, разгромив армию прусского императора Фридриха II, которая ранее считалась непобедимой. Также во время правления был основан Московский университет, Петербургская академия художеств и первый публичный театр. Боясь государственного переворота, этот правитель постоянно переезжал из одного дворца в другой и плохо спал по ночам. О ком идет речь?
- Елизавета Петровна
- Петр II
- Александр I
- Екатерина II
Расставьте потребности человека от первичных к вторичным согласно пирамиде Маслоу:
- Потребность в самоактуализации, потребность в безопасности, биологические потребности, потребность в уважении и престиже.
- Потребность в безопасности, биологические потребности, потребность в уважении и престиже, потребность в самоактуализации.
- Биологические потребности, потребность в безопасности, потребность в уважении и престиже, потребность в самоактуализации.
- Биологические потребности, потребность в безопасности, потребность в самоактуализации, потребность в уважении и престиже.
Вспомните, сколько морей омывают берега России?
- 4
- 9
- 12
- 15
Как называется единица измерения работы?
- Джоуль
- Паскаль
- Ньютон
- Зарплата
Назовите самый легкий химический элемент:
- Литий
- Бор
- Водород
- Гелий
Что входит в состав процессора?
- Арифметико-логическое устройство и устройство управления
- Устройство для хранения информации
- Устройства ввода информации
- Устройства записи и чтения информации
Какой из перечисленных цветов не является основным в живописи?
- Красный
- Желтый
- Синий
- Зеленый
И напоследок: чем являются колючки у кактусов?
- Видоизмененными плодами
- Видоизмененными побегами
- Видоизмененными листьями
- Видоизмененными корнями