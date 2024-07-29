Бюджет не резиновый: как попасть на бесплатное обучение в вуз и не пропустить заключение контракта?

Важно успеть написать заявление, если все же решились идти на платное Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Борьба за бюджетные места в вузах накаляется. Университеты публикуют приказы о зачислении студентов с приоритетным правом. Теперь те, кто поступает по ЕГЭ, смогут оценить свои шансы на бесплатное обучение. Разберемся, что нужно знать абитуриенту, чтобы поступить.



—Только после 29 июля можно объективно оценить шансы человека на поступление. Уже будет понимание, сколько мест осталось после тех, кто прошел по приоритетным спискам, — сказал Городским порталам начальник отдела методического обеспечения процедур оценки качества общего образования Общественного совета при Рособрнадзоре Роман Дощинский.



Скоро станет известно, кому достанутся бюджетные места Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Кто имеет приоритетное право

Для некоторых категорий существуют особые условия для зачисления:



дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

граждане до 20 лет, имеющие только одного родителя — инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже региональной величины прожиточного минимума;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации;

дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья;

дети умерших Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;

дети погибших сотрудников ОВД, Росгвардии, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, Следственного комитета РФ и т.п.;

дети прокурорских работников, погибших вследствие увечья или проблем со здоровьем, полученных в период прохождения службы либо после увольнения;

контрактники при непрерывной продолжительности военной службы по контракту не менее трех лет;

инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий;

лица, имеющие право на поступление в пределах отдельной квоты.

Они могут поступить на бюджет даже не самыми высокими баллами среди всех абитуриентов.



Стоит отметить, что призеры и победители олимпиад в течение четырех лет могут поступить по профилю конкурса без вступительных испытаний. Также успехи могут приравнять к максимальным баллам по ЕГЭ по соответствующему предмету. Или же приравнять к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания по данному профилю.



Существует и другой вариант — целевая квота. Она также дает право учиться и не платить за это деньги. Для этого необходимо заключить договор с госучреждениями или российскими компаниями. Однако такая форма обучения обязывает студента к трудоустройству. После выпуска необходимо будет отработать у работодателя, указанного в договоре, от трех до пяти лет. В противном случае стоимость обучения придется возместить.



Поступающие по квотам не могут занять все бюджетные места. Вышеперечисленные приоритетные категории не имеют 100% шанс на зачисление. Они должны оказаться лучшими среди таких же абитуриентов. Для оценки присоединяются все показатели: баллы по ЕГЭ, внутренние испытания и индивидуальные достижения.



Студенты соревнуются только в рамках своей категории: платники между платниками, участники СВО с участниками СВО, целевики с целевиками, объяснил собеседник Городских порталов.



Не стоит думать, что в вуз можно попасть по блату, продолжил эксперт.

—Это ошибочное мнение. На самом деле это практически невозможно. Вузы тоже проверяются, результаты долго хранятся. Если какой-то подлог обнаружат, то студента отчислят, а ВУЗ будет наказан, потому что не осуществил правильную проверку. При этом сейчас все ВУЗы тоже в рейтинге находятся и заинтересованы в умных студентах, — добавил Дощинский.



Когда можно узнать результаты поступления

С 27 июля начали публиковать конкурсные списки. Сумма баллов формируется по результатам ЕГЭ, дополнительного испытания (при наличии) и индивидуальных достижений. Чем выше имя в списке, тем больше шансов на бесплатное обучение в данном вузе.



Нужно обязательно следить за своим местом в списке Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Если вы были близки к бюджетному месту, но не хватило баллов не стоит переживать, что вам не хватит места на платном отделении. Можно подать заявление и конкурировать с людьми из дополнительного списка.



Помимо этого, важно помнить, что люди, проходящие по спискам на бюджет, могут выбрать другой вуз для поступления, освободив свое место людям из списка ниже.



То же касается и тех, кто планирует поступать на платное, заключение соответствующего контракта не гарантирует, что вы сможете пойти на первый курс. Чем ниже балл, тем меньше шансов.

