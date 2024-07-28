«Подружки прикладывали холодную кукурузу»: пятиклассница сломала руку в частной школе — что думают мама и директор

Мама считает, что школа фактически оставила ее дочь без помощи, директор уверена — финансовые требования родителей слишком завышены, а все меры предприняты Источник: предоставлено Татьяной Гвоздевой / 2GIS, Мария Побединская











Сменой школы обернулся конец учебного года для сибирячки Татьяны Гвоздевой. В начале марта 2024 года ее 11-летняя дочка Лида (имя ребенка здесь и далее изменено) сломала руку на перемене в частной школе «ЕльSchool». По словам мамы, первую помощь девочке, якобы, оказывали одноклассницы, а после в учебном заведении и заявили: страхового случая нет, а значит компенсировать полную стоимость лечения ребенка учреждение не будет. При этом в школе уверены: финансовые требования родительницы чрезмерно завышены, а все необходимые меры были предприняты. НГС выслушал обе стороны конфликта.



«Передернуло даже охранника»: версия Татьяны Гвоздевой

3 марта 2024 года 11-летняя Лида позвонила маме с телефона тьютора. Сказала, что ударила руку, и теперь ей очень больно. То, что ребенок не преувеличивает, Татьяна поняла сразу как приехала: Лида едва смогла снять куртку, а то, что рука сломана, было видно невооруженным глазом:



— Я не врач, но даже мне это было очевидно, — говорит Татьяна. — Рука была какая-то красная и прямо… кривая. […] мы поехали в «Авиценну» (частная клиника «Мать и дитя» — прим.ред.), ей диагностировали перелом со смещением. Вправили руку, наложили гипс, и все это с криками «больно», со слезами…



Разобравшись с неотложными вопросами, Татьяна после выходных отправилась в школу. Ее смутили несколько моментов: во-первых, о травме Лида рассказала маме сама. Телефоном тьютора, по словам мамы, пятиклассница воспользовалась, потому что свой в тот день забыла дома, а никто из персонала школы с мамой вплоть до понедельника, по словам женщины, не связался (у школы в этой части версия другая). Во-вторых, по словам ребенка, первую помощь ей оказывали одноклассницы. И это несмотря на то, что в течение всего дня в школе должен был присутствовать медработник.



— Она рассказывала, что когда ударилась, отошла к подоконнику, мимо проходили ее подружки, увидели, что ей плохо и пошли за медиком. Но медика на месте не оказалось. — Возмущается Татьяна. — Девочки, пятиклассницы, сходили в столовую, взяли там холодную кукурузу, прикладывали ей к руке. Потом позвали тьютора, и она уже сказала, чтобы Лида звонила маме. […] Выяснилось, что медика, который должен был находиться в школе с восьми часов утра до 16:00, не было: предыдущая недавно уволилась, а нового еще не нашли.

Школа в тот момент работала без медицинского работника Татьяна Гвоздева, мама Лиды

— Я посмотрела камеры. Действительно, ребенок бежал, засунул руку в вертикальную ручку двери и понесся дальше, а рука осталась в предыдущем помещении. Когда мы это смотрели с охранником, его буквально перекосило: на это даже смотреть больно было. […] Спросила у директора, почему не была оказана медицинская помощь, почему со мной не связались взрослые? Почему не было никакого внимания к этому вопросу? — Говорит Татьяна.



Сибиряка уверяет: ее возмутил не сам факт получения травмы (дети есть дети, и иногда их активность выходит за рамки безопасной), а то, что плачущая от боли девочка осталась без помощи взрослых. И это в частной школе, где год обучения стоит больше 400 тысяч рублей, а на каждый класс полагается целых два наставника. Лида занимается художественной гимнастикой, ломала палец на физкультуре в предыдущей (муниципальной) школе, и всякий раз, по словам мамы, когда девочка травмировалась прежде, реакция учителей и тренеров была быстрой и адекватной ситуации.



— В Школе Олимпийского резерва, на сборах, мне звонил тренер. Описывала обстоятельства получения травмы, как чувствует себя ребенок, прекращала тренировку. Предлагала на мое усмотрение вызвать скорую в школу или мне самой приехать и забрать ребенка. Спрашивала, есть ли у меня какие-то претензии. Ребенка успокаивали, прикладывали ей холод, — описывает предыдущий опыт сибирячка. — То же было и в 12 лицее. […] И никогда у меня ни к кому претензий не было: дочку никто не бил, это случайность. Такое бывает — дети ломаются. А тут взрослые как будто не видели, что девочка сидит и плачет с кривой рукой.

Сфотографировать, как выглядела рука дочки до оказания помощи, Татьяна не догадалась, было не до того Источник: предоставлено Татьяной Гвоздевой











Поначалу, говорит Татьяна, она не собиралась выяснять финансовые отношения со школой и в этот раз, несмотря на то, что только серия рентгеновских снимков и наложение гипса обошлись ей в 30 тысяч рублей, а реабилитация вышла еще дороже — 70 тысяч (медицинские документы Татьяна Гвоздева предоставила в распоряжение редакции НГС). Но поведение директора ее смутило, а потом и разозлило.



— Каждый раз я сама приходила в школу, никто не пытался со мной связаться, — говорит сибирячка. — Сначала мне не отдали записи камер, сказав, что это — только по запросу полиции. […] Я написала претензию, но мне не ответили в положенные 10 дней. Естественно, недовольство у меня росло. Я поняла, что, наверное, даже готова судиться, потому что позиция школы такова, что мы сами виноваты, а они нам ничего не должны. […] Якобы страховая школы сказала, что это — нестраховой случай, что мы могли бесплатно обратиться за медицинской помощью по ОМС. Но простите, это мой выбор, мой ребенок учится в платной школе за 400 тысяч рублей, и лечить ее я тоже могу в платной клинике.



На очередной встрече, говорит Татьяна, директор даже говорила, что ей предлагали вызвать скорую помощь, но в тот мартовский день, уверена женщина, ничего подобного не звучало:



— Никто, никто не предлагал, — возмущается мама пятиклассницы. — Ни моему ребенку, когда она там была одна, ни мне тем более. Вот со мной вообще никак не связывались.



Также директор якобы пообещала ей частично оплатить реабилитацию Лиды после перелома и сделать скидку на обучение в следующем году. Но сибирячка уже решила забирать документы: несмотря на то, что семья переехала за город, и возить дочку в «ЕльSchool» было ближе, мама решила вернуть ребенка в муниципальное учебное заведение.

Теперь Татьяна намерена обратиться в суд и взыскать со школы стоимость лечения ребенка уже из принципа.



«Нет возможности выплачивать такие суммы»: версия школы

Частная школа «ЕльSchool» располагается на улице Ползунова в Дзержинском районе Новосибирска и на сервисе 2GIS имеет достаточно высокую (4.2 из 5) оценку и положительные отзывы от родителей учеников.

На официальном сайте школы указано и юридическое лицо — ООО «Международная школа Новосибирска». По данным сервиса Rusprofile, основной вид деятельности компании — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, директор — Анастасия Эсько. Учредитель — Ольга Гребенюк. По состоянию на конец 2023 года компания показала выручку 45 миллионов рублей, но прибыль составила всего 82 тысячи рублей.

Управляет Анастасия Эсько и еще одной компанией Ольги Гребенюк — ЧОУ «Школа Будущего НСК». Это учреждение, по данным сервиса Rusprofile, имеет основной вид деятельности «Образование основное общее» и лицензию Рособрнадзора от 24.02.2022 года. По состоянию на конец 2023 года принесло владелице прибыль в 651 тысячу рублей при выручке в 116 миллионов.

Директор ЕльSchool Анастасия Эсько полностью подтвердила обстоятельства, при которых 11-летняя Лида получила травму в школе, но версии об оказании помощи ребенку расходятся.

— Со своей стороны мы сделали все, что должна делать школа в подобных случаях: сообщили родителям, предложили вызвать скорую помощь (а это единственная мера оказания помощи, кроме экстренной, которую образовательная организация может предпринять в подобных случаях; и именно такой порядок действий и предпринимается), на что мама ответила, что приедет сама и отвезет ребенка в травмпункт, — заявила Анастасия Эсько. — Тьютор поддерживала связь с родителями и с ребенком, следила, как проходит восстановление.

Школа позиционирует себя как безопасную среду для детей Источник: el.school











Директор говорит: школа всегда соблюдает необходимые регламенты, нормы и меры предосторожности, в том числе, и если с ребенком что-то произошло, а упасть, получить ушиб или даже перелом ребенок может и в других условиях.



— Мы внимательно следим за детьми, у нас безопасные условия. Школа представляет собой безопасную среду, у нас закрытый доступ в учебное заведение, используются только безопасные материалы, есть медработник, дети находятся в максимальной безопасности в школе, — рассказала она НГС.



На уточняющий вопрос, был ли в школе медработник в тот день, когда Лида получила травму, Анастасия Эсько на момент публикации не ответила.



Возникли вопросы у школы и к тому, действительно ли было необходимо лечить ребенка за немалые деньги: и рентгеновские снимки, и гипс вполне доступны в поликлинике по месту жительства.



— Родители выставили претензию школе, где потребовали возместить моральный ущерб в размере 150 тысяч и расходы на дорогие клиники, что в сумме выходит в размере более двухсот двадцати тысяч; при этом все назначенное лечение было доступно по ОМС. Мы частная школа, которая живет на свои собственные средства, и у нас нет возможности выплачивать такие суммы, конечно, особенно учитывая, что вины школы непосредственной в этой ситуации нет; есть только стечение обстоятельств и получение девочкой травмы по неосторожности, — заявила директор школы.

По словам директора школы, учебное заведение было готово идти на встречу родителям, но на компромисс Татьяна и ее муж не пошли Источник: el.school











По словам Анастасии Эсько, другие варианты помощи семье Татьяну и ее мужа не заинтересовали.



Так что, похоже, разрешить конфликт образовательного учреждения и родителей действительно сможет только суд.



Ранее НГС писал о том, что что отец обвинил частную школу в том, что его дочка получила травму. Когда дошло до разбирательства, оказалось, что это вообще не школа.

