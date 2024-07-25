Сложный тест по русскому языку: помните, где пишется одна, а где — две буквы «н»?

Некоторым школьникам проще было научиться кусать собственные локти, чем выучить правила написания одной и двух «н» в разных словах. У них и до сих пор руки чешутся, когда они видят учебник по русскому языку. А вы чьих будете — тех, у кого правила всегда от зубов отскакивали, или кто предпочитал оставаться в стороне с покусанными локтями?