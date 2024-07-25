Сложный тест по русскому языку: помните, где пишется одна, а где — две буквы «н»?

Некоторым школьникам проще было научиться кусать собственные локти, чем выучить правила написания одной и двух «н» в разных словах. У них и до сих пор руки чешутся, когда они видят учебник по русскому языку. А вы чьих будете — тех, у кого правила всегда от зубов отскакивали, или кто предпочитал оставаться в стороне с покусанными локтями?
Настало время разобраться в этих мудрё[...]ых правилах
- Одна «н»
- Две «н»
Вы только посмотрите, какой воспита[...]ый мальчик!
- Одна «н»
- Две «н»
Мужчин, обменявшихся нательными крестами, по отношению друг к другу называют крестовыми или назва[...]ыми братьями
- Одна «н»
- Две «н»
Уходя, гасите свет и высовывайте удли[...]ители из розеток
- Одна «н»
- Две «н»
Достаем линова[...]ые листы и готовимся к диктанту!
- Одна «н»
- Две «н»
Ах ты, жева[...]ый крот!
- Одна «н»
- Две «н»
В банке говорят, что копии документов не принимают — только подли[...]ики.
- Одна «н»
- Две «н»
Никто Андрея в гости не звал, а он всё равно пришел. Ну и кто он после этого?
- Незваный гость
- Незванный гость
Какое из перечисленных ниже слов пишется с двумя «н»?
- Оловя[...]ый
- Деревя[...]ый
- Стекля[...]ый
- Ни одно из перечисленных
- Все пишутся с двумя «н»
До объявления результатов нашего теста какие-то секунды. Только сперва ответьте, они — «считаные» или «считанные»?
- Считаные
- Считанные