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Образование тест Сложный тест по русскому языку: помните, где пишется одна, а где — две буквы «н»?

Сложный тест по русскому языку: помните, где пишется одна, а где — две буквы «н»?

Чур, в учебники не подглядывать

1 977
15 комментариев
Настало время проверить, не пора ли нам с вами обратно за парты

Некоторым школьникам проще было научиться кусать собственные локти, чем выучить правила написания одной и двух «н» в разных словах. У них и до сих пор руки чешутся, когда они видят учебник по русскому языку. А вы чьих будете — тех, у кого правила всегда от зубов отскакивали, или кто предпочитал оставаться в стороне с покусанными локтями?

ТЕСТПройден 934 раза
1 / 10
Настало время разобраться в этих мудрё[...]ых правилах
  • Одна «н»
  • Две «н»
2 / 10
Вы только посмотрите, какой воспита[...]ый мальчик!
  • Одна «н»
  • Две «н»
3 / 10
Мужчин, обменявшихся нательными крестами, по отношению друг к другу называют крестовыми или назва[...]ыми братьями
  • Одна «н»
  • Две «н»
4 / 10
Уходя, гасите свет и высовывайте удли[...]ители из розеток
  • Одна «н»
  • Две «н»
5 / 10
Достаем линова[...]ые листы и готовимся к диктанту!
  • Одна «н»
  • Две «н»
6 / 10
Ах ты, жева[...]ый крот!
  • Одна «н»
  • Две «н»
7 / 10
В банке говорят, что копии документов не принимают — только подли[...]ики.
  • Одна «н»
  • Две «н»
8 / 10
Никто Андрея в гости не звал, а он всё равно пришел. Ну и кто он после этого?
  • Незваный гость
  • Незванный гость
9 / 10
Какое из перечисленных ниже слов пишется с двумя «н»?
  • Оловя[...]ый
  • Деревя[...]ый
  • Стекля[...]ый
  • Ни одно из перечисленных
  • Все пишутся с двумя «н»
10 / 10
До объявления результатов нашего теста какие-то секунды. Только сперва ответьте, они — «считаные» или «считанные»?
  • Считаные
  • Считанные

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Комментарии
17
279769949
25 июля 2024, 12:22
У названых братьев два варианта ответа: "одна Н" и "одна Н", и только в этом вопросе я ответил неверно.
Ходжа Насреддин
25 июля 2024, 12:12
Вы даже в тестах по русскому языку ошибки делаете🤣🤣🤣
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