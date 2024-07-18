А вы точно в школу ходили? Эти 10 вопросов покажут, кто забыл русскую литературу

Что только не учат школьники на уроках литературы: и стихи, и сюжеты романов, и биографии писателей, и специальные термины! И самое интересное, что не у всех школьная программа вылетает из головы, едва они вступают во взрослую жизнь. Некоторые в любом возрасте способны вспомнить прочитанную еще в детстве книгу и разобраться, каким размером написано стихотворение. Думаете, это про вас? Предлагаем проверить себя и ответить на 10 вопросов по литературе.
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О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
- Хореем
- Ямбом
- Амфибрахием
- Анапестом
- Драма
- Эпос
- Лироэпос
- Лирика
- «Подросток»
- «Братья Карамазовы»
- «Игрок»
- «Бесы»
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- 4
- 5
- 6
- Лев Толстой
- Александр Пушкин
- Алексей Толстой
- Это народное произведение
- Футуризм
- Акмеизм
- Имажинизм
- Символизм
- «Служить бы рад, прислуживаться тошно»
- «Счастливые часов не наблюдают»
- «Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!»
- «Ах, злые языки страшнее пистолета»
- От ранения на дуэли
- От старости
- От тифа
- От сердечного приступа
- В «Бэле»
- В «Княжне Мери»
- В «Фаталисте»
- В «Тамани»