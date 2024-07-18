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Образование тест А вы точно в школу ходили? Эти 10 вопросов покажут, кто забыл русскую литературу

А вы точно в школу ходили? Эти 10 вопросов покажут, кто забыл русскую литературу

Удивительно, но всё это мы проходили на уроках!

279
2 комментария
Читать книжки раньше надо было, а сейчас — вперед проходить тест!

Что только не учат школьники на уроках литературы: и стихи, и сюжеты романов, и биографии писателей, и специальные термины! И самое интересное, что не у всех школьная программа вылетает из головы, едва они вступают во взрослую жизнь. Некоторые в любом возрасте способны вспомнить прочитанную еще в детстве книгу и разобраться, каким размером написано стихотворение. Думаете, это про вас? Предлагаем проверить себя и ответить на 10 вопросов по литературе.

ТЕСТПройден 55 раз
1 / 10
Сколько детей воспитывали Ростовы в «Войне и мире»?
  • 3
  • 4
  • 5
  • 12
2 / 10
Каким размером написано это стихотворение Александра Блока?

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
  • Хореем
  • Ямбом
  • Амфибрахием
  • Анапестом
3 / 10
К какому роду литературы принадлежит «Чайка» Чехова?
  • Драма
  • Эпос
  • Лироэпос
  • Лирика
4 / 10
Какой из этих романов Достоевского не входит в его Великое пятикнижие?
  • «Подросток»
  • «Братья Карамазовы»
  • «Игрок»
  • «Бесы»
5 / 10
Сколько помещиков встретилось Чичикову в первом томе «Мертвых душ»?
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
6 / 10
Кто написал сказку «Золотой ключик»?
  • Лев Толстой
  • Александр Пушкин
  • Алексей Толстой
  • Это народное произведение
7 / 10
К какому поэтическому течению до революции принадлежал Борис Пастернак?
  • Футуризм
  • Акмеизм
  • Имажинизм
  • Символизм
8 / 10
Какую из этих крылатых фраз в «Горе от ума» произносит Молчалин?
  • «Служить бы рад, прислуживаться тошно»
  • «Счастливые часов не наблюдают»
  • «Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!»
  • «Ах, злые языки страшнее пистолета»
9 / 10
От чего умер Базаров в романе «Отцы и дети»?
  • От ранения на дуэли
  • От старости
  • От тифа
  • От сердечного приступа
10 / 10
В какой из глав «Героя нашего времени» появляется Грушницкий — сослуживец Печорина?
  • В «Бэле»
  • В «Княжне Мери»
  • В «Фаталисте»
  • В «Тамани»

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Тест Литература Книги Знания Школа Образование
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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
18 июля 2024, 12:05
99% в жизни это ни разу не пригодилось. совершенно в отверстие
Гость
18 июля 2024, 12:04
Какого цвета были пуговицы на костюме Базарова в 9-ой главе? Это очень важно, зазубрить, сдать!
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